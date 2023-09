Comode e perfette in ogni occasione, sono queste le scarpe dell’autunno 2023: ecco 3 modelli a meno di 40 euro  

Scopriamo insieme quali sono le scarpe più cool per l’autunno 2023 e i modelli più economici, per essere alla moda ma senza alleggerire troppo il portafogli!

Seguire le mode è una passione a cui le fashion addicted difficilmente riuscirebbero a rinunciare. Seguire mode e tendenze può però risultare dispendioso. Tuttavia, con i giusti accorgimenti, si può stare al passo coi tempi anche spendendo solo poche decine di euro.

Comode e perfette in ogni occasione, ecco le scarpe per l’autunno 2023

Tornano alla ribalta le ballerine nere. Una calzatura molto semplice e minimal, al tempo stesso chic e raffinata. Due sono i punti di forza di queste scarpe: sono comede e perfette in ogni occasione. Senza tacchi, sono praticissime da portare; inoltre, grazie alla loro versatilità, le possiamo indossare con qualunque outfit e in qualsiasi contesto.

Risultano raffinate sia con un classico pantalone a gamba dritta che con un tubino.

Vari modelli di ballerine e idee per abbinarle

Pur essendo una scarpa semplice, le ballerine non sono mai scontate. Ve ne sono infatti tantissimi tipi tra cui poter scegliere.

Modello intramontabile fra i più apprezzati è la ballerina con fiocco sulla punta. Perfette con un semplice pantalone, anche in jeans ed una camicia bianca, per un look pratico ed informale.

Più particolari sono poi le ballerine con lacci da annodare attorno alle caviglie. Un modello molto romantico e sognante, che si abbina alla perfezione con abiti, gonne o pantaloni ampi, che permettono di vedere la particolarità della scarpa.

Decisamente moderne e dallo stile deciso, sono poi le ballerine nere con la punta squadrata. Stanno benissimo con un pantalone a taglio sartoriale e un trench, oppure con un paio di jeans a gamba larga.

Moda autunno 2023: le ballerine nere più economiche

Comode e perfette in ogni occasione, sono queste le scarpe dell’autunno 2023. Chi l’ha detto che per acquistare un capo alla moda bisogna per forza spendere un patrimonio? Ci sono molti punti vendita che offrono capi stilosi a prezzi abbordabili.

Nel caso delle scarpe del momento, segnaliamo le ballerine low cost di H&M. Un modello basic con fiocco in punta. Con fodera in satin e suola leggermente zigrinata, costano appena 15,99 euro.

Da Mango è possibile trovare le ballerine con lacci a caviglia in materiale riciclato. Comodissime da portare, hanno la punta stondata e il fiocco che arriva un poco sotto il livello del polpaccio. Costano 39,99 euro.

Infine, Zara propone delle ballerine con punta quadrata dal design molto lineare. Nota particolare la presenza di un morbido fiocco da allacciare sul collo del piede. Il costo è di 39,95 euro.

