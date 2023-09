Ecco cosa visitare in Sicilia per fuggire al freddo senza spendere un capitale

L’autunno è appena iniziato ma per molti sarà il momento ideale per progettare il prossimo viaggio. Natale è uno dei periodi più gettonati per le partenze e, per questo motivo, sarà ottimale cercare di muoversi per tempo con le prenotazioni.

È vero che siamo solamente ad ottobre ma per chi ama viaggiare è già il momento di scegliere la meta perfetta per il mese di dicembre. Scegliere potrebbe sembrare un’azione semplice ma non sempre è così. Per questo sarà bene optare per mete non troppo distanti, posti che ci permettano anche di far convivere al meglio il risparmio con il divertimento.

Tra i posti che possiamo visitare proprio a dicembre tra Natale e i primi giorni dell’anno troviamo la Sicilia. Un posto da favola oltre che ricco di storia che non ci farà rimpiangere i viaggi all’estero. Scegliere cosa vedere in Sicilia potrebbe non essere così semplice nel momento che è una zona molto vasta impossibile da visitare completamente in pochi giorni. Nell’articolo di oggi ci si concentrerà principalmente sulla zona di Agrigento e la famosissima Valle dei templi, posti che ci lasceranno senza fiato. Quindi, prepariamo la valigia e partiamo alla volta Agrigento e della Valle dei templi.

E cco cosa visitare in Sicilia

Il primo posto che si andrà a visitare è Agrigento. Zona ricca di fascino dove si potrà visitare il parco archeologico della Valle dei templi situata su una collina. Alcuni dei templi si mostrano come ruderi mentre altri sono molto ben conservati. Tra questi ultimi spiccano il Tempio della Concordia e il Tempio di Giunone. Il primo fut trasformato in chiesa in epoca cristiana e questo gli garantì un’ottima conservazione. Il Tempio di Giunone, invece, sarà perfetto da visitare al tramonto. I colori e l’atmosfera saranno davvero unici. Oltre alla Valle dei Templi non perdiamoci un giro ad Agrigento che con le sue stradine e la sua storia millenaria è un vero gioiello. Zone perfette per scappare dal freddo invernale.

Favara

Non lontano da Agrigento, poi, si potrà visitare Favara e soprattutto se si ama l’arte contemporanea. Una città che merita di essere visitata per il suo borgo storico con il Castello di Chiaramontano posto al centro. La bellezza di questo luogo è anche data dalle diverse culture che si sono fuse proprio qui, tra queste la civiltà araba. Molto bella anche la Chiesa, uno degli edifici più in vista del borgo. Dormire a Favara per due persone costerà circa 300 euro nel periodo da Natale a Capodanno. Stessi costi nella zona di Agrigento. Ecco cosa visitare in Sicilia per fuggire al freddo.

