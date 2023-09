Intenso e luminoso, il colore moda capelli dell’autunno è quello scelto da Ilary Blasi. Quanto ti costa realizzarlo e a chi sta bene   

Con l’arrivo dell’autunno hai voglia di rinnovare il tuo look ma senza stravolgerlo troppo? Il colore che fa per te è proprio quello che sta spopolando in questo periodo. A sfoggiarlo per prima è stata Ilary Blasi. Continua a leggere per scoprire se ti può stare bene e quanto ti può costare realizzarlo.

In fatto di mode, i Vip dettano legge, anticipando le tendenze. Ora che siamo ormai entrati in autunno, è tempo di rinnovare il look oltre che il guardaroba. L’arrivo di una nuova stagione, infatti, è il momento giusto per fare un salto dal parrucchiere e cambiare taglio dei capelli e/o colore.

Intenso e luminoso, il colore moda capelli dell’autunno

Di recente, Ilary Blasi ha sfoggiato una nuova nuance. Si tratta del cosiddetto toffee blonde, più comunemente definibile caffelatte. Una tonalità di biondo un po’ inusuale. Più fredda e intensa che si avvicina alle varie gradazioni del castano. Sta bene praticamente a tutte. Sulle donne coi capelli chiari aggiunge una nota grintosa, mentre è perfetto anche per le more che vogliono schiarire un poco la chioma ma senza cambiare radicalmente la propria immagine. Il toffee blonde è un armonioso mix tra il chiaro e lo scuro, che dà vita ad un risultato finale dolce e raffinato. L’effetto è naturalissimo; non crea dei contrasti troppo forti.

Il toffee blonde è una via di mezzo tra un caffelatte e un caramello, e ve ne sono varie gradazioni. È quindi molto versatile e facilmente adattabile. In base ai propri lineamenti e al proprio incarnato, è possibile puntare su una nuance più fredda, quella che vita sul caffelatte) oppure sulla versione più calda il (caramello). Massima adattabilità anche in fatto di taglio e texture della chioma. Sta bene infatti sia sui capelli corti che su quelli lunghi. Ed è perfetto sulle chiome perfettamente lisce così come anche su quelle mosse e lievemente ondulate. Non da ultimo, crea un senso di volume, perfetto per i capelli fini e sottili.

Costi medi per tinta e meches dal parrucchiere

Intenso e luminoso, il colore moda capelli dell’autunno te lo può ricreare un bravo hair stylist, scegliendo la gradazione che meglio si adatta ai tuoi lineamenti. Ma quanto ti può costare questo cambio look?

A seconda della regione geografica e dal salone a cui ci si rivolge, una tinta costa dai 23 ai 60 euro. Volendo colorare invece solo alcune ciocche, allora occorre puntare sulle meches. Queste ultime sono più costose di un normale colore. In base al parrucchiere e alla quantità di ciocche, si parte da una media minima di 35 euro, fino ad arrivare e superare anche i 100 euro. Seppur più costose, le meches sono sicuramente meno impegnative rispetto al colore per quanto riguarda la gestione della ricrescita. Avrai quindi bisogno di meno sedute in salone.

