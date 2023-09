Quanto guadagna Alberto Angela alla RAI e gli ascolti astronomici dell’ultima puntata di Ulisse

La nuova edizione del programma RAI, Ulisse, sembra andare a gonfie vele. Merito anche della buona reputazione del suo conduttore, Alberto Angela. Ma quali sono gli ascolti registrati nell’ultima puntata andata in onda? E quanto prende il noto divulgatore ogni anno?

Alberto Angela è la figura di riferimento per chiunque voglia acculturarsi grazie alla tv. Figlio d’arte del compianto Piero Angela, ha un folto seguito di pubblico che segue i suoi programmi. Una delle trasmissioni più amate è senza dubbio Ulisse. Il documentario, in onda ogni giovedì su RAI 1, attira curiosità e sete di conoscenza. In effetti, i numeri dell’ultima puntata del 28 settembre sono impressionanti. Basti sapere che lo share avrebbe superato quello di un programma acclamato come il Grande Fratello. Scopriamo, dunque, qual è l’effettivo successo di Ulisse e quanto guadagna Alberto Angela alla RAI grazie al suo contratto.

Chi è il divulgatore più amato d’Italia

Alberto Angela nasce a Parigi nel 1962. Dopo anni di studi riesce a ottenere la laurea in Scienze naturali, col massimo dei voti. Da quel momento avrebbe iniziato a seguire vari corsi di specializzazione, all’interno delle Università più rinomate a livello internazionale, come Harvard. Ultimata la teoria passa alla pratica, partecipando a diverse spedizioni in Asia e Africa in cerca di fossili. Dagli anni ’90 comincia la carriera tv, presentando documentari di successo come Passaggio a Nord Ovest. Agli inizi del 2000 va per la prima volta in onda Ulisse – Il piacere della scoperta. Oltre alle numerose trasmissioni sul piccolo schermo, Angela ha avuto il tempo di dedicarsi alla scrittura di alcuni libri. Tra questi ricordiamo “Una giornata nell’antica Roma. Vita quotidiana, segreti e curiosità”, e più recentemente la trilogia di Nerone.

Quanto guadagna Alberto Angela? Gli ascolti tv e lo stipendio da favola

Il documentario condotto da Angela vanta un grande apprezzamento generale. I numeri riportati da Auditel, l’ente che rileva dati sugli ascolti tv, ne sono la conferma. Nella serata del 28 settembre 2023, infatti, la puntata dedicata a Nerone ha totalizzato l’incredibile cifra di 2.186 milioni di spettatori davanti allo schermo. Per capire il risultato raggiunto, basti pensare che la nuova puntata del Grande Fratello non ha superato i 2.029 milioni di utenti.

Questi valori, in effetti, potrebbero giustificare gli incassi del conduttore. Anche in questo caso le cifre sarebbero di tutto rispetto. Infatti, secondo recenti stime gli ingaggi della RAI si avvicinerebbero ai 400 mila euro annui. Qualcuno avrebbe ipotizzato addirittura che, per merito della fama e del successo reiterato, la somma sia tuttora più elevata. In più bisognerebbe considerare che, oltre alla tv, anche libri e pubblicazioni scientifiche sarebbero fonti di guadagno.