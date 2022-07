Uno degli aspetti più belli dell’estate è anche l’abbigliamento colorato che si nota in giro. Le persone si sbizzarriscono con i colori più vivaci, abbinando toni neutri a tinte che stanno benissimo con l’abbronzatura. Grazie al caldo sole estivo, si diventa tutti più allegri, rilassati e pieni di voglia di godersi le vacanze.

Una delle tappe fondamentali in ogni estate è la scelta della borsa mare perfetta. Non si tratta di una scelta così semplice come potrebbe sembrare, perché la borsa mare è un accessorio davvero fondamentale. Dovremo sceglierla più o meno capiente, in base alle nostre necessità, del materiale adatto e della qualità migliore.

Quest’anno, poi, sta prendendo sempre più piede la moda della borsa personalizzata. Andare in giro con una borsa che riporti anche il nostro nome rende il tutto ancora più stiloso e divertente. Ecco qual è, quindi, qual è la borsa da mare più desiderata di questa stagione di fuoco.

Comoda, spaziosa e pratica, è questa la borsa da mare per donna più desiderata dell’estate 2022, anche personalizzata

Se cercassimo una borsa tipicamente estiva, capiente e personalizzabile, non potremmo che optare per una borsa di paglia. Sono già moltissime le persone che l’hanno scelta, anche perché esiste di tutti i colori e si abbina bene con ogni personalità. Oltretutto, si accompagnerà benissimo con il copricostume più di tendenza degli ultimi giorni, fatto all’uncinetto o con un foulard. Inoltre, essendo comoda, spaziosa e pratica, è questa la borsa da mare più ricercata del momento.

Dall’altro lato, però, bisogna tenere in considerazione che la borsa di paglia potrebbe risultare molto ingombrante.

Ecco l’idea migliore per chi ama quelle piccole

Chi, invece, preferirebbe una borsa più compatta, potrebbe scegliere una semplicissima pochette da mare. Non tutti lo sanno, ma esistono delle vere e proprie pochette da mare, in tessuto simile alla paglia, ma anche impermeabili e personalizzate. In queste borse, ovviamente, non potremo inserire molti oggetti, ma solo l’indispensabile.

Non si tratterà, quindi, della classica borsa mare come s’intende solitamente, ma di un’idea più giovanile e fresca. Potremo abbinare la nostra pochette da mare al nostro outfit vacanziero, e utilizzarla anche come trousse da viaggio. L’aspetto più comodo di queste piccole borse è che, solitamente, dispongono di una maniglia, con cui potremo tenerle appese ai polsi.

Abbiamo l’imbarazzo della scelta, quindi, non ci resta che scegliere la borsa da mare che più preferiamo.

