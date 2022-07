Il mal d’auto e di mare (o cinetosi) sono disturbi molto fastidiosi legati al movimento di chi viaggia, su qualsiasi mezzo di locomozione. Interessano maggiormente i bambini dai due ai dodici anni, le donne in gravidanza e chi soffre di emicrania. Anche l’emotività favorisce questo disturbo.

La causa è legata al movimento o dondolio, che stimolano la parte interna dell’orecchio e dell’occhio, che controllano l’equilibrio mandando degli impulsi nervosi al cervello.

I disturbi principali che si presentano sono: nausea, vomito, emicrania, vertigini.

In questo articolo spieghiamo quali sono i rimedi naturali utili per contrastare questo fastidiosissimo sintomo e viaggiare con tutta serenità e tranquillità.

Olio essenziale di menta piperita

Quando si è in viaggio, e si accusa nausea o altro consigliamo di versare su una zolletta di zucchero, una goccia di olio essenziale di menta piperita per gli adulti, e una di olio essenziale su mezza zolletta di zucchero per i bambini.

Lo zenzero

Un altro rimedio naturale molto conosciuto è lo zenzero. I gingeroli e gli shogaoli contenuti in questa spezia sono in grado di contrastare e prevenire la nausea ed il vomito. Questo rimedio naturale è disponibile in capsule, pastiglie, caramelle e spray. In alternativa si possono masticare delle fettine di zenzero fresco poco prima del viaggio.

I rimedi naturali utili per contrastare il mal d’auto e di mare per viaggiare sereni e tranquilli. I Braccialetti anti nausea

In farmacia sono disponibili i braccialetti antinausea utili sia per i bambini che per gli adulti. I braccialetti agiscono in questo modo esercitano una pressione su un punto particolare situato tra i tendini del polso e così contrastano la nausea.

I fiori di Bach

Lo Scleranthus è molto utile per placare le vertigini che si verificano durante il mal d’auto.

Lo zafferano

Potrebbe risultare molto utile preparare una tisana allo zafferano da bere, prima di mettersi in viaggio. Per preparare la tisana basta sciogliere un pizzico di questa spezia in un bicchiere di acqua bollente assieme ad un po’ di zucchero.

Succo di mela

L’ultimo rimedio naturale che consigliamo è di aggiungere un bicchiere di succo di mela alla normale colazione. Gli zuccheri in esso contenuti e l’apporto di acqua potrebbero risultare un valido aiuto.

Lettura consigliata

Le caratteristiche che permettono di distinguere un gelato artigianale buono e che non faccia male alla salute da uno di scarsa qualità