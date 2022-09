Tutto sembra essere pronto per concludere questo 2022 al meglio. L’estate è finita e si torna alla solita vita, e questo significa più tempo a casa. A settembre ricominciano tutti i grandi programmi televisivi e, insieme a questi, anche le piattaforme di streaming a pagamento stanno dando il loro contributo. Infatti sono arrivate moltissime nuove stagione delle nostre serie TV preferite, sono arrivati nuovi film e sono arrivati anche nuove serie.

Le piattaforme più popolari

Sicuramente tra le piattaforme più popolari abbiamo Netflix, Amazon, Disney+ e Sky. Ognuna di queste piattaforme ha i suoi prodotti di punta.

Sky ha appena lanciato il prequel de Il Trono di Spada, House of the Dragon. Amazon si è invece aggiudicato Gli anelli del Potere, Disney+ ha tutto il mondo Marvel, Pixar e Disney. Poi abbiamo Netflix che invece va come una Ferrari su film e serie TV di ogni tipologia. Da vedere su Netflix Love in the Villa – Innamorarsi a Verona, film romantico e per tutti.

Ovviamente anche le altre piattaforme hanno diverse serie TV e film, e infatti su Amazon Prime Video c’è un film particolarmente accattivante da guardare.

Film Amazon Prime che ci terrà incollati allo schermo con finale sorprendente

Il film che è disponibile su Amazon Prime Video è del 2019 ed è diretto da Josh Janowicz. La pellicola racconta la storia di James (interpretato da Drew Van Acker) e Sophie (interpretata da Addison Timlin).

Una coppia felice fino a quando il padre muore e stravolge le loro vite e la loro abitudine. Dal vivere in un semplice appartamento si trasferiscono nella villa di famiglia con domestici e James prende le redini dell’azienda. Sophie però non è abituata e licenzia così i domestici.

La cosa è troppo grande e le mansioni sono davvero tante, così arriva Henry (interpretato da Steven Strait), un robot-tuttofare creato in laboratorio simile ad un umano. Egli entra a far parte della loro quotidianità.

Non un semplice domestico ma qualcosa di più. Qualcosa che manderà in tilt la coppia, dove Henry giocherà un ruolo essenziale affinché vi sia la riscoperta dell’amore e della passione. Non tutto però va come deve andare e la sua umanità prende sempre più il sopravento fino ad un finale che lascerà veramente gli spettatori senza parole. Ecco il film Amazon Prime che ci terrà incollati allo schermo con colpo di scena finale che toglie il fiato.

