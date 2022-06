Come vivere con 700 euro al mese senza grandi privazioni grazie a un semplice trucco

I tempi sono molto cambiati e il potere di acquisto degli italiani è cambiato con loro. Se prima era possibile acquistare una casa e avere figli con un solo stipendio base, oggi questo risulta estremamente difficile.

Ormai sono tante le famiglie e gli anziani che vivono con un budget molto ristretto. Dopotutto, dopo le spese mensili come affitto, utenze, costi dell’auto e rate di finanziamenti, anche uno stipendio discreto può ridursi a poche centinaia di euro.

Per questo, per molti il risparmio è diventato un vero e proprio stile di vita, che potrebbe anche portarci a mettere da parte 5 mila euro in 6 mesi.

Considerato il recente aumento dei prezzi, le spese continuano ad aumentare. Dopo aver sottratto le spese citate sopra, però, con i giusti stratagemmi potremmo comunque riuscire a vivere dignitosamente anche solo con 700 euro al mese.

Da dove cominciare

Innanzitutto, è importante chiedere aiuto se se ne ha bisogno. Ciò potrebbe voler dire approfittare delle iniziative governative di assistenza, ma anche rivolgersi a associazioni di beneficenza. Non c’è assolutamente niente di cui vergognarsi a trovarsi in una situazione difficile e chiedendo aiuto non perderemo certo la nostra dignità.

A prescindere comunque, oggi abbiamo a disposizione uno strumento molto prezioso che ci consente di risparmiare davvero tantissimo: Internet.

Infatti, cercando direttamente online i prodotti e i servizi di cui abbiamo bisogno, spesso avremo la possibilità di accedere ai prezzi più convenienti. Solo questa semplice operazione di ricerca potrebbe ridurre la nostra spesa fino anche al 40%.

Ad esempio, oltre ai mercatini dell’usato per strada, ora ci sono tanti siti online che ci permettono di acquistare prodotti usati in ottime condizioni a prezzi molto scontati. Tra queste ci sono Vinted, Facebook Marketplace, Wallapop, Subito.it, ecc.

Online possiamo anche trovare consigli per riciclare e usare ingredienti casalinghi per le pulizie di casa. Potremmo persino sostituire la TV e i suoi abbonamenti con quella online.

Come vivere con 700 euro al mese senza grandi privazioni grazie a un semplice trucco

Detto questo, la chiave per riuscire davvero a rientrare in un budget ristretto è la pianificazione. Questo è l’unico trucco che ci permetterà di vivere spendendo solo 300 euro al mese, dopo aver sottratto le spese ricorrenti.

Cominciamo calcolando, dividendo quindi il budget per il numero di giorni in un mese e otterremo così un budget giornaliero di circa 10 euro al giorno. Facendo la spesa sfruttando le offerte, programmando i pasti in casa e cercando intrattenimento gratuito, riusciremo a far quadrare i conti.

Ecco spiegato come vivere con 700 euro al mese conducendo una vita dignitosa. Se ci sembra ancora impossibile, basti pensare che rinunciando a un caffè al bar ogni mattina, stiamo già risparmiando 30 euro. Quante cose possiamo comprare con 30 euro di spesa?

Lettura consigliata

Pochi sanno che il cibo più buono e conveniente si trova in questa zona del supermercato