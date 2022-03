C’era una volta l’abitudine di andare al ristorante per il piacere di trovare pronto e gustare qualcosa di diverso. Magari in compagnia di amici e parenti. Poi sappiamo bene cosa è successo, con i locali che hanno dovuto chiudere i battenti per alcune settimane. Molti si sono reinventati con le consegne a domicilio e il takeaway. A dimostrazione, ancora una volta, che l’italiano sa affrontare la crisi con tutto il suo talento innato. Allora ci siamo messi a cucinare a casa, pensando al bicchiere mezzo pieno, rappresentato dal risparmio di non uscire a mangiare. Ma ora che ci siamo risvegliati con dei rincari pazzeschi, anche preparare tra le mura domestiche sembra diventato un lusso. Cerchiamo quindi di fornire ai nostri Lettori qualche idea diversa dal solito, ma senza spendere cifre folli. Saporito e originale ecco finalmente un antipasto primaverile che delizierà il nostro palato ma anche il portafogli.

Veloce ma ricco di bontà il cubotto con crema di gorgonzola e noci su pane croccante

Vediamo come preparare questa delizia che ha come protagonista una delle verdure meno caloriche e più salutari della nostra tavola:

radicchio rosso, possibilmente a foglia lunga;

Gorgonzola dolce, o formaggio Castelmagno;

delle noci;

formaggio grana;

miele.

Con appena 13 calorie, il radicchio rosso, appartiene alla famiglia delle “Asteraceae”, come il carciofo e il topinambur, ed è ricco di antiossidanti, vitamine e fibre.

Saporito e originale ecco finalmente un antipasto primaverile diverso dal solito e pronto a stupire gli ospiti in un trionfo di gusto

Visti gli ingredienti è il momento di passare alla preparazione, davvero molto semplice:

scottiamo per massimo due minuti le foglie di radicchio;

in una ciotola, mescoliamo il Gorgonzola, o un altro formaggio simile, con delle noci spezzettate e un filo d’olio;

mettiamo il composto al centro delle foglie di radicchio e chiudiamo a cubotto;

tostiamo quindi una fetta di pane casereccio, meglio se senza sale, e adagiamo sopra il nostro cubotto rivolto verso il basso;

concludiamo con un filo di miele, che contrasta piacevolmente il gusto amarognolo del radicchio, lasciando una piacevole sensazione al palato

Un antipasto che riesce comunque a portare in tavola due alimenti potenzialmente alleati della salute come radicchio e noci. Unitamente a un formaggio tra i più saporiti e a un po’ di miele che dona l’energia giusta per affrontare le fatiche quotidiane.

Approfondimento

Svelata finalmente l’eccezionale tisana primaverile che potrebbe mantenerci in linea depurando il fegato e sgonfiando la pancia con vitamine e minerali preziosi