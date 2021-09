La natura è bella perché è varia, così come sono varie le tipologie di fisico esistenti, ognuna bella nella sua particolarità. È pur vero che voler valorizzare i propri punti di forza e nascondere qualche piccolo difetto non è di certo un crimine.

Per esempio, le donne con il fisico a triangolo invertito dovrebbero evitare capi come i tubini e preferire camicie morbide da portare leggermente sbottonate. Chi ha spalle larghe e busto sottile dovrebbe vestire così ed evitare questi capi di seguito elencati. Questa è la strada per apparire sempre armoniose e impeccabili.

Come dovrebbe vestire un “triangolo invertito”

Capire qual è la tipologia di fisico proprio non è troppo difficile. Specialmente conoscendo i principi di questa guida all’outfit perfetto per fisici a forma di mela, pera, triangolo e clessidra. Le donne a triangolo invertito o rovesciato sono quelle che hanno braccia e spalle visivamente più larghe di busto e fianchi. Tuttavia, la vita è abbastanza stretta e asciutta e le gambe pure. Visivamente è possibile immaginare, quindi, il corpo proprio come un triangolo a testa in giù.

Le donne con questo fisico devono avere in armadio moltissime bluse morbide, che sarà possibile infilare nei pantaloni. Non deve sorprendere che andranno bene anche le maglie a rettangolo, ossia quelle che hanno spalle e busto della stessa larghezza e cadono dritte.

Sembra incredibile ma chi ha spalle larghe e busto sottile dovrebbe vestire così ed evitare questi capi

Per le ragazze triangolo più giovani, è ottimo l’abbinamento tra un crop top e pantaloni o jeans a vita alta. Faranno sembrare il fisico più vicino a una clessidra che al rettangolo.

È preferibile scegliere modelli di jeans skinny e aderenti e gonne a vita alta e la gonna a tulipano andrà benissimo.

Per le occasioni importanti, invece, meglio scegliere vestiti morbidi con drappeggi e balze all’altezza delle spalle. Questi aggiungono volume ma servono a mimetizzare la sproporzione tra parte alta e bassa del corpo, anche se si tratta di un capo più impegnativo.

Sono da evitare, invece, maglie troppo strette e magari con lo scollo a barca, ma anche pantaloni a vita bassa e il modello culottes. Anche il cardigan è abbastanza impegnativo, perché potrebbe rendere la figura più goffa, un po’ come accade con le gonne a ruota. Purtroppo, bisognerà evitare anche le spalline e le camicie sfiancate.

