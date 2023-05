Come vestirsi per uscire il sabato sera nella primavera 2023, i consigli di Andrea Delogu

Come vestirsi per uscire il sabato sera con i consigli dei Anfrea Delogu-foto da Instagram

Temperature ballerine e voglia di abbandonare il classico abitino nero che abbiamo nell’armadio. Il sabato sera è il momento adatto per sperimentare nuovi look stando attenti a coprirsi bene ma con fantasia. Alcune soluzioni.

Farci aiutare da Andrea Delogu nella scelta degli outfit da indossare in primavera è una buona idea, lei è sempre elegante, originale e pronta a proporre qualcosa che ci meraviglia. Alla prima serata del Tim Summer Hits lo scorso luglio si è presentata con un vestito rosso acceso pieno di paillettes portando sul palco tanta energia e luminosità. Questo il segreto. Il nostro look deve rappresentare il carattere, la voglia di divertirsi quando usciamo il sabato sera, ma essendo primavera deve anche proteggerci da brutte sorprese. I malanni di stagione sono dietro l’angolo e basta un brusco cambiamento di temperature per metterci k.o.

E allora ecco un ritorno dal passato che ci aiuterà a essere originali coprendoci a dovere. Si tratta del chiodo, la giacca di pelle tutta grinta che si abbina facilmente ai vestiti che abbiamo nell’armadio facendoci notare nelle nostre serate del sabato. Anche con i vestiti più luccicanti un chiodo nero non sta mai male, i nuovi modelli sono più versatili, lunghi, da portare anche con maglioni primaverili oversize che si trasformano in mini abiti.

Anni Ottanta alla riscossa

Come vestirsi per uscire il sabato sera? Abbandoniamo qualche volta il classico vestitino nero e adottiamo lo stile di Andrea Delogu. Un minidress ipercolorato non può mancare nel nostro armadio in questa primavera 2023. Quello della Delogu è Moschino con maniche a palloncino e la presentatrice lo abbina con sandali in vernice bianca. Look aggressivo, divertente e ricco di personalità. La pandemia è finita, questa primavera sarà da vivere al 100% soprattutto durante il week end quindi adottiamo nuove soluzioni e rinnoviamo il guardaroba.

Frequentatrice degli show di seconda serata dove musica e comicità si alternano, Andrea Delogu è molto attenta nella scelta delle avventure televisive da affrontare. E lo fa sempre con look che potremmo copiare per le nostre serate. Ancora Moschino per un tubino maculato che le fascia il corpo abbinato a una giacca nera. Alternativa perfetta al tubino nero, la giacca ci permette di non abbandonare il nostro colore preferito.

Come vestirsi per uscire il sabato sera

Andrea Delogu è sempre molto colorata ma anche lo stile dark le dona e lei lo utilizza dandoci molti spunti per il sabato sera. Gonnellino in pelle e un’altra giacca che proviene dagli anni Ottanta. Il bomber nero classico con la fodera interna arancione. Naturalmente stivali neri con accessori a scelta o anfibi sono le calzature da abbinare.

Il total black ci da maggiore comfort, così come i maglioni che trasformiamo in mini abiti o la camicia maschile di colore azzurro. Sono tutte alternative che stanno spopolando nelle passerelle e allo stesso tempo sono soluzione che abbiamo già in casa e possiamo adottare facilmente. Perché essere minimali con un noioso abitino nero quando possiamo fare poca fatica, coprirci bene ed essere originali con gli altri capi che abbiamo nell’armadio? I personaggi come Andrea Delogu ci aiutano a sfruttare tutti i vestiti che abbiamo già, la loro fantasia non ha confini ed è di grande ispirazione anche per chi non è pratico di look particolareggiati. La presentatrice veste spesso cravatte e cinte che sfinano la figura. Questa è un’altra soluzione originale se non ci piace la nostra linea e ci vestiamo sempre controvoglia. È arrivato il momento di uscire e divertirsi e anche scegliere il look giusto deve essere un momento leggero e di svago. Le proposte di Andrea Delogu sul suo profilo Instagram sono davvero imperdibili.