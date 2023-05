Attrezzi per il make-up che durano più a lungo, come pulirli meglio e spendere meno grazie ai consigli di Gal Gadot

I consigli di Gal Gadot per gli attrezzi per il make-up-foto da Instagram

Ogni volta che entriamo in una profumeria spendiamo tanti soldi perché dobbiamo sempre ricomprare qualche oggetto per il make-up e alla fine del mese il conto è salato. Pulendo i nostri attrezzi con maggiore attenzione è possibile risparmiare una bella somma. Vediamo come.

È l’interprete della saga di Wonder Woman, Gal Gadot, israeliana, bellissima, 38 anni e fascino da vendere. È stata una modella e ha vinto il titolo di Miss Israele nel 2004. L’esordio al cinema con il film Fast & Furious, uno dei maggiori successi cinematografici degli ultimi 15 anni. Tra le sue passioni ci sarebbe il make-up di cui è una vera esperta.

Uno dei punti di forza di Wonder Woman non sono i poteri speciali che può sfoggiare nei momenti più difficili. Il make-up è il vero segreto, di altissimo livello, curato da Revlon, è considerato glamour in stile anni Ottanta. Gal Gadot ha dichiarato ad Harper Bazaar Singapore di essere fissata con i prodotti di bellezza e con il make-up. Impara tanto dai suoi truccatori che sono di altissimo livello. Creme e sieri sarebbero la sua ossessione e il suo bagno è pieno di tante marche differenti. Eppure i rituali quotidiani in fatto di trucco sono semplici e concisi.

Attrezzi per il make-up che durano più a lungo, un trucco leggero aiuta

Gal Gadot consiglia di bere molta acqua per essere sempre idratate e aumentare la resa dei trucchi. Consiglia di portarsi dietro un’acqua spray idratante perché se il trucco si è asciugato troppo, idratare è un’ottima soluzione. Una lunga doccia prima di andare a dormire e quindi via con creme e sieri per proteggere la pelle durante il sonno.

Nella vita di tutti i giorni il trucco di Gal Gadot è molto leggero. Il suo segreto è mischiare la crema idratante con il fondotinta per allungarlo. Risparmio garantito ma soprattutto tanta delicatezza sulla pelle. Ma anche cambiare spesso non sarebbe sbagliato. Così come modifica di frequente le sue abitudini sportive, così accade con trucchi e creme. Sperimenta e scopre sempre nuove soluzioni.

Operazioni necessarie

Attrezzi per il make-up che durano più a lungo? È necessario se vogliamo risparmiare. Quindi puliamoli frequentemente e in profondità. I pennelli si puliscono con un goccio di shampoo su cui passare le setole, ma non la parte superiore in cui si trova l’adesivo che le regge all’impugnatura. Risciacquiamo con acqua fredda senza bagnare il manico. Per pulire le setole della spazzola viso a ultrasuoni ricorriamo a uno spazzolino da denti e una punta di dentifricio. Le setole torneranno come nuove. Gal Gadot è molto attenta a tutti i suoi attrezzi da make-up

Per esempio, dobbiamo sapere che il piegaciglia è un covo di batteri a causa di mascara, eyeliner e altri prodotti che utilizziamo tutti i giorni. Il consiglio è di inumidire un batuffolo di cotone con l’alcol e strofinare le parti che toccheranno i nostri occhi. Risciacquiamo con acqua fredda per evitare che l’alcol si secchi danneggiando le parti in gomma. Spazzole e pettini si sporcano con il sebo raccolto durante l’uso. Utilizziamo un goccio di shampoo e tanta acqua calda per disinfettarli. Con l’acqua calda possiamo pulire anche temperamatite e strumenti per la manicure. Basterà qualche goccia di acqua ossigenata e un risciacquo accurato per eliminare le impurità. È un impegno che dovremmo prendere sul serio. Questi oggetti vengono utilizzati di frequente e una cura adeguata li proteggerà nel tempo. Il make-up sarà perfetto con i suggerimenti di Gal Gadot.