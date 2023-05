2 azioni che hanno fatto meglio del Ftse Mib: interessanti guadagni in arrivo?

In una giornata debolmente al ribasso ci sono state 2 azioni che hanno fatto meglio del Ftse Mib, ma che si trovano ad affrontare scenari molto differente. Se da un lato, infatti, per OVS potrebbe essere probabile un ritracciamento, dall’altro c’è Unieuro che si trova ad affrontare resistenze oltre le quali le quotazioni potrebbero andare incontro a guadagni di circa il 10%. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per capire gli scenari di breve periodo.

Dopo un lungo rialzo le quotazioni OVS potrebbero essere giunte al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OVS (MIL:OVS) ha chiuso la seduta del 9 maggio a quota 2,766 €, in rialzo dell’1,84% rispetto alla seduta precedente.

Nell’ultimo anno il titolo OVS ha corso molto. In particolare, ha totalizzato la quinta migliore performance del Ftse Mib dietro titoli come Unicredit, Brunello Cucinelli, BPER Banca e SOL guadagnando oltre il 60%.

Dopo tanto correre, però, le quotazioni potrebbero essere arrivate al capolinea. Come si vede dal grafico, infatti, hanno raggiunto la massima estensione rialzista in area 2,782 € facendo aumentare la probabilità che si possa assistere a un ritracciamento.

In questa fase, quindi, potrebbe essere molto rischioso aprire posizioni al rialzo in quanto l’upside rialzista è molto limitato.

Tra le 2 azioni che hanno fatto meglio del Ftse Mib, Unieuro è quella messa meglio: le attese secondo l’analisi grafica

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 9 maggio a quota 11,10 € in rialzo dello 0,45% rispetto alla seduta precedente.

Da metà marzo in poi, dopo un lungo ribasso iniziato ormai 5 anni fa e che ha portato a una discesa di oltre il 60%, è iniziata una fase laterale che sta costringendo le quotazioni all’interno del trading range 10,50 € – 11,12 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe portare il titolo a vivere una fase direzionale. Al rialzo gli obiettivi potrebbero essere le linee rosse indicate in figura. Siamo, quindi, in presenza di un potenziale rialzista di oltre il 10%.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 10 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Per chi ha soldi liberi sul conto in banca o alle Poste arriva un titolo di Stato che promette ricchi rendimenti

Un titolo bancario spopola sul Ftse Mib, mentre due continuano inesorabilmente a scendere