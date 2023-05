Come vestirsi per dimostrare meno anni se ne abbiamo 50 o 60 e senza fare figure? Ecco i trucchi per un outfit giusto da Wow

Come vestirsi per dimostrare meno anni se ne abbaimo 50 o 60-proiezionidiborsa.it

Quando si arriva a 50 anni, sembra che si sia imboccata la discesa verso la terza età. Molti si sentono improvvisamente più vecchi e lo dimostrano anche nel vestirsi o nella beauty routine. Invece, ci sono tanti modi per sembrare più giovani di quello che si è. E non solo con il trucco giusto, ma anche con il modo di vestirsi. Ecco come fare

Per tanti, è reale il famoso detto che recita “dopo la cinquantina, un dolore ogni mattina”. In realtà, lo si dice anche dopo i 40 anni. Era per far capire come superare la fatidica soglia dei 50 rappresenti, per molti, l’inizio di un tracollo, non tanto fisico, quanto psicologico.

Ci si sente improvvisamente più vecchi a prescindere. Ci sembra che ogni piccolo fastidio fisico faccia fatica a rientrare rispetto al passato. Come se tutto fosse più dilatato, lento, difficoltoso. Una sensazione che, poi, si traduce anche nel modo di vestire e di interagire con la propria beauty routine. Ci sentiamo troppo vecchi per mettere certi vestiti, finendo spesso per uscire con degli outfit che finiscono per invecchiarci.

A volte, sbagliare l’outfit, ci potrebbe far sembrare più vecchi della nostra età

Infatti, ci sono dei capi che, dopo i 50 anni, non andrebbero più indossati perché si finisce per evidenziare i difetti fisici. A partire dai leggins, perché possono mostrare, in maniera implacabile, i segni dell’età.

Così come un decolleté troppo esagerato, perché collo e viso potrebbero mettere in mostra il tempo trascorso. Certo, si potrebbe copiare da Vip famosi, come Jennifer Aniston, per dimostrare 10 anni di meno. Ed è incredibile come uno dei suoi segreti sia, semplicemente, lavarsi il viso con l’acqua ghiacciata.

Ecco quali capi potrebbero aiutarci per sembrare più giovani dei nostri 50 e 60 anni

Insomma, non solo dovremmo indossare abiti adatti alla nostra età, ma come vestirsi per dimostrare meno anni se ne abbiamo 50 o 60? Si può fare, grazie ai segreti di moda, adatti a tutti. Ad esempio, il colore è molto importante. Vestire in completo nero ci rende più cupi di quello che siamo.

Mica siamo in periodo di lutto. Importante, quindi, puntare su colori decisamente più vivaci, meglio ancora se fantasia. Attenzione, però, a non esagerare con quelli pastello, per non avere l’effetto anziano. Fondamentale è attenersi a quelli della propria carnagione. Il rosa pastello va bene se sei bionda. Chi è rossa, potrà preferire un verde smeraldo, magari abbinato con una gonna nera.

Come vestirsi per dimostrare meno anni se ne abbiamo 50 o 60? Attenzione al colore che si sceglie

L’ideale, dunque, è avere una tonalità vivace principale, ad esempio, un maglioncino, abbinandola ad una gonna o pantalone dal colore neutro. Il dènim o tessuto di jeans è un alleato per chi vuole avere un look più giovanile, ma senza esagerare. Andare in giro, a 50 o 60 anni, con i jeans strappati o a vita bassa ci renderebbe ridicoli.

Meglio puntare su un modello a sigaretta, più adatto per darci un aspetto più giovane, ma discreto. Evitiamo, però, di metterli con le scarpe da ginnastica, effetto ragazzina. Meglio degli stivaletti alla caviglia, con tacco squadrato, magari con una camicia a fantasia, come detto sopra.