Insieme al petrolio anche il settore Oil&Gas rialza la testa a Piazza Affari e si colloca tra i tre migliori settori di giornata. All’interno di questo paniere, poi, si sono 2 azioni del settore petrolifero che hanno dato un ottimo segnale di acquisto. Stiamo parlando di Saipem e Tenaris che si sono distinte non solo all’interno del settore di riferimento, ma più in generale sul Ftse Mib. Basti pensare che Saipem e Tenaris hanno occupato tra le migliori Blu Chip di Piazza Affari il primo e terzo posto, rispettivamente.

Interessante occasione di acquisto per le azioni Saipem: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 23 maggio in rialzo del 3,59% rispetto alla seduta precedente a 1,357 €.

Nell’ultimo anno, facendo meglio solo di Banca MPS, questo titolo azionario è stato il peggiore del Ftse Mib. Nel corso delle ultime sedute, però, sta dando interessanti segnali di risveglio. In particolare la seduta del 23 maggio ha visto la rottura dell’importante resistenza in area 1,3545 € creando i presupposti per il raggiungimento della resistenza successiva in area 1,4725 €. Oltre questo livello, poi, le quotazioni potrebbero raggiungere la massima estensione del movimento in corso in area 1,5905 €. Su questo livello, poi, le quotazioni potrebbero andare incontro a un ritracciamento.

La mancata tenuta del supporto in area 1,3545 €, invece, potrebbe favorire un ritorno sui minimi recenti.

Concludiamo facendo notare che tra le 2 azioni del settore petrolifero che hanno dato un ottimo segnale di acquisto Saipem è quella con un potenziale rialzista maggiore.

Il segnale rialzista c’è stato, ma le sfide per le azioni Tenaris sono altre: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 23 maggio in rialzo dell’1,44% rispetto alla seduta precedente a quota 12,30 €.

Al termine dell’ultima seduta ci sono stati molteplici segnali di forza che sono scattati sul titolo Tenaris. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare fino in area 12,856 €, livello sul quale potrebbero decidersi le sorti del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, questo livello ha rappresentato in passato un forte ostacolo alla continuazione del rialzo. Il suo superamento potrebbe favorire un ulteriore allungo rialzista fino in area 14,018 €, prima e in area 15,18 €.

Viceversa, una chiusura giornaliera sotto area 12,138 € potrebbe favorire un’inversione ribassista.

