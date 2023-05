Hai in casa uno di questi 3 Monopoly? Controlla bene in cantina o in soffitta perchè possiedi una fortuna    

Quante volte avremo giocato, nella nostra vita, al Monopoly. Magari, da giovani, tramandandoci la tradizione con i nostri figli. E chissà se, andando a fare una ricerca in soffitta, ci salta fuori la nostra vecchia scatola da gioco. Magari, anche nella cantina dei nostri nonni. Prima di buttarli via, pensaci bene, perché valgono tanti soldi

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, ha giocato a una partita di Monopoly. Chi si è ingegnato a trovare il modo di comprare Vicolo Corto o ad uscire dalla prigione. O, a scampare dagli imprevisti che ti facevano perdere le banconote guadagnate con fatica.

Sicuramente, anche tra i nostri lettori, le mani, virtuali, sollevate saranno certamente numerose. Difficile essere scampati a uno dei giochi da tavolo più famosi e, diciamocelo, anche facili da giocare, di sempre. Tanto che ci sono persone che li collezionano, visto che escono diverse edizioni celebrative. Che poi, sul nome, esiste una curiosità che non tutti sanno. Infatti, la traduzione del termine Monopoly è Monopolio. Che è lo scopo del gioco, ovvero diventare unico proprietario di tutto.

Le origini del Monopoly, in Italia, risalgono al lontano 1936 e il nome venne cambiato

In Italia, il gioco arrivò nel 1936 e, per via della legge che proibiva nomi inglesi, si chiamò Monòpoli. In realtà, avrebbe dovuto chiamarsi Monopòli, ma proprio per evitare la censura, rimase l’accento sulla seconda lettera “e”.

Fu Editrice Giochi a prenderne i diritti e ben gliene incolse visto il successo clamoroso. Tanto che anche il Corriere della Sera dedicò, al tempo, un articolo, nella pagina culturale, dedicato al gioco in scatola. Nel frattempo, anche la Helicon fece una edizione per l’estero, sempre del 1936.

Ecco quali sono le edizioni che valgono di più

Per dire, i nomi delle vie erano quelli principali milanesi, essendo società con sede nel capoluogo meneghino. E c’erano Largo Littorio, Corso Impero e Via del Fascio, in onore del Fascismo che era al potere. Nel 2009, Hasbro ha preso i diritti per la distribuzione in Italia, introducendo il nome originale Monopoly.

Hai in casa uno di questi 3 Monopoly? Puoi fregarti le mani. Un po’ come con certi fumetti di valore o con le radio d’epoca. A partire, proprio da una delle edizioni del periodo fascista. Che, magari, sono rimasti nelle cantine o nelle soffitte di qualche parente che, a quell’epoca, comprò il gioco.

Hai in casa uno di questi 3 Monopoly? Ecco quanto potresti guadagnare mettendoli in vendita

Ebbene, sappiate che, su eBay, c’è chi vende l’edizione di Helicon, del 1936, a 3.600 euro. Una versione, invece, di Editrice Giochi è venduta a 1.750 euro, mentre un’altra a 1.700 euro. Addirittura, c’è chi vende le sole istruzioni a 1.350 euro.

Anche l’edizione limitata di San Marino è molto quotata. Ovvero, intorno ai 1.000 euro. Se abbiamo l’edizione romana del Monopoli, con strade della Capitale, c’è chi chiede 776 euro. E se siete appassionati di Star Wars, sappiate che il Monopoly dedicato a Star Wars Episode 1 viene venduto, su eBay, a 460 euro, mentre quello sugli Abba a 402 euro.