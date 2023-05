Cosa non si deve indossare dopo i 50 anni per non evidenziare i difetti? Ecco i capi da evitare

I 50 anni sono, per una persona, una tappa importante della propria vita. Non cambia solo il nostro corpo, ma anche tutto quello che ruota intorno a lui. Fare i ragazzini, ad ogni costo, potrebbe essere controproducente, anche se questo non vuol dire che si debba rinunciare a ringiovanire la nostra figura. Ed ecco cosa non dobbiamo mai indossare dopo i 50.

Quando festeggiamo i 50 anni sappiamo che non è un compleanno come tutti gli altri. Il mezzo secolo di vita, per tanti versi, rappresenta, in un certo senso, l’addio alla prima e il lento declinare verso la terza età. Per qualcuno, quest’ultima, si avvicina non tanto per via della carta di identità, uguale per tutti, ma per i dolorini che si moltiplicano.

Insomma, quando superiamo questa fatidica soglia, è tempo non solo per fare bilanci su quello che si è fatto, ma anche di adeguarci. A partire dal nostro outfit, che va curato con grande attenzione rispetto a qualche anno prima. Infatti, certi difetti, purtroppo, che sono naturali con l’età, potrebbero essere evidenziati da scelte sbagliate nel vestiario.

Sbagliare la scelta dell’outfit potrebbe farci sembrare ancora più vecchi dei nostri 50 anni

Insomma, non dobbiamo solo cercare di sembrare più giovani, e ci sta, ma anche di non apparire più vecchi della nostra carta di identità. Va bene curarsi, ad esempio, delle mani per ringiovanirle, seguendo i consigli di Julia Roberts, ma anche l’outfit è fondamentale.

O farci la maschera antirughe, ideata in Giappone, e poi sbagliare i vestiti, non serve a nulla. Cosa non si deve indossare dopo i 50 anni, allora? Con un poco di attenzione, possiamo fare la nostra bella figura, al passo con il mezzo secolo. Partiamo dai leggings. Sono a vostro rischio e pericolo e non solo a 50 anni. È evidente come mettano in rilievo qualsiasi difetto si abbia. A maggior ragione con un fisico meno elastico.

Non solo i leggings, ma ecco tutto quello che dovremmo evitare di mettere dopo i 50 anni

I vestiti troppo scollati sono certamente un modo per esaltare il proprio fisico, ma attenzione a non esagerare con il decolleté. Purtroppo, il collo e il viso potrebbero penalizzarci, evidenziando i segni del tempo. E, quindi, meglio essere un poco più discreti.

Anche le gonne hanno la loro misura. Nel senso che esagerare, mettendole troppo corte, potrebbe non essere la soluzione giusta. Anche i minidress lasciamoli a quelle che hanno una carta di identità decisamente diversa e più giovane. Semaforo verde per gonne fino al ginocchio, insomma.

Cosa non si deve indossare dopo i 50 anni? Sono questi gli abiti che non dovremmo più tenere nel guardaroba

Anche gli accessori sono importanti e mettere qualcosa che fa a pugni con la nostra età non è consigliabile. Avete presenti gli orecchini maxi? Lasciamo perdere, preferendo quelli più adatti ad un cinquantenne. Non solo. Anche i tacchi non vanno trascurati. Quelli troppo alti sono da evitare.

Anche i jeans formato skinny lasciamoli alle ventenni, perché rischiano l’effetto opposto, ovvero di invecchiare. Anche i colori sono importanti. Puntare, ad esempio, su quelli particolarmente accesi, come il giallo, così come il fucsia, è un errore. Si può essere eleganti e valorizzare la nostra bellezza anche con tonalità non fluo.