Il ritorno a scuola è ormai passato da un po’ ma l’anno scolastico è appena cominciato. Il liceo può essere impegnativo per tanti ragazzi e ragazze e non solo per lo studio. È qui che si formano amicizie durature, si hanno le prime cotte e fondamentalmente si cresce.

Sentirsi parte di un gruppo ed essere accettati o sentirsi popolari sono problemi di tutti gli adolescenti. E scegliere il proprio stile gioca un ruolo fondamentale in questo periodo in cui ci si sente con gli occhi puntati. Ecco perché oggi vedremo qualche look di tendenza che si può indossare a scuola per non sbagliare un colpo.

Sì al cardigan e alle giacche college

Con l’arrivo del prossimo inverno bisogna pensare non solo all’abbigliamento in classe ma anche per il tragitto. È importante rimanere coperti e soprattutto stare al caldo, due cose che spesso non vanno d’accordo con la moda. Per fortuna il trend del momento ci viene in aiuto con i cardigan e le giacche stile college. Due capi adatti a ragazze e ragazzi, grazie alla vestibilità oversize, ma ce n’è per tutti i gusti. Con le frange o a tre quarti da indossare aperto, e sono tutti modelli di cardigan di tendenza.

Il ritorno della tuta ma in set coordinati

È il capo simbolo della comodità per eccellenza ed è ritornato di moda negli ultimi mesi. La tuta imbottita in spugna è un must nell’armadio di ogni adolescente di oggi. Pratica e calda, si può scegliere la versione con la felpa, con cappuccio o senza. Unica regola da rispettare, set coordinato anche di colori più accesi come verde, blu o mattone. Le ragazze possono indossarla con mocassini con la zeppa, i ragazzi con sneaker bianche. E se fa freddo, blazer sopra la felpa e camicia che sbuca da sotto rigorosamente bianca e oversize.

Come vestirsi per andare alle superiori, 3 idee look comodi e di tendenza

Se invece non possiamo rinunciare ai jeans ma abbiamo un po’ di pancetta da nascondere, ecco un’idea. I ragazzi possono mettere un lembo della t-shirt nei pantaloni, l’aria di rubacuori affascinante è assicurata. Mentre le ragazze possono optare per la maglia nei pantaloni dalla parte frontale. Un’idea furba che dà stile anche ad un look semplice e senza fronzoli.

Ecco qualche consiglio su come vestirsi per andare alle superiori per ragazze e ragazzi. Avere un proprio stile quando si è adolescente non è affatto semplice. Vestirsi chic a scuola non è così strano, anzi, un bel blazer al posto del giubbino ora è di tendenza.

