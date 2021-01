Il guardaroba maschile si rinnova più lentamente di quello al femminile. Ma per tutti e due c’è un momento importante di trasformazione dell’armadio.

Quello del giro di boa, quando ci si avvicina all’età della pensione. Ecco come vestirsi over 50 per sembrare un uomo più giovane. Con i consigli degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Largo alle camicie e ai colori

Spaziare di più sui colori (bianco, azzurro e rosa per cominciare) e sulle fantasie rigate, se prima ci si limitava a due sole nuance. Eliminare i quadrettoni anni Novanta. Tenere i quadretti piccoli e gli scozzesi solo per le trasferte in montagna.

Le camicie con collo alla coreana vanno bene se si sfoggia una barba lunga che copre rughe e inestetismi sotto il mento. Bene anche le button down per chi ha il collo magro e in ordine. Altrimenti meglio i dolcevita a collo alto o i pull a lupetto in shetland.

Niente t-shirt e giacca se non si è alti, magri e atletici. Preferire le cravatte tinta unita, le cravatte slim e osare qualche colore molto acceso come rosa fucsia, viola, verde brillante e giallo oro se si hanno i capelli bianchi.

Tinte allegre e perfette con gli abiti scuri gessati. Il nero su nero (giacca nera con camicia o t-shirt nera) va bene per i professionisti e gli artisti, i musicisti e i letterati. Tutti gli altri dovrebbero evitare.

Non abbandonare i capispalla

Sì agli abiti formali, ma osando fantasie più colorate sia nel Principe di Galles che nel tweed. Il blazer blu con spacchi posteriori va portato con pantaloni in cotone o lino di tendenza per l’estate. E col jeans scuro, rosso, bianco o blu di ottimo brand. Cappotti, impermeabili e trench sono meglio corti che lunghi, per darsi un’aria più dinamica.

Calzature trendy ma non troppo

Come vestirsi over 50 per sembrare un uomo più giovane. Attenzione alle calzature: vanno bene le allacciate inglesi, i mocassini, le sportive in camoscio ma niente colori accesi. Lasciar perdere le basket alte da ragazzone. Bene, invece, i polacchini invernali che proteggono la caviglia.

Orologi sportivi in acciaio e piatti, raffinati o da collezione. Niente orologi colorati o di plastica, vanno bene solo in spiaggia.

Dove non ci si presenta mai con gli slip, ma un costume a boxer tinta unita (anche sgargiante) o a fantasia minuta.