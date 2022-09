Cosa fare a casa con le amiche quando ci si annoia al pomeriggio

Abbiamo in programma un bel pomeriggio con le amiche. Fuori il tempo non è un granché e quindi verosimilmente lo trascorreremo a casa. Quali attività potremmo organizzare? Non rischiamo di annoiarci tutto il tempo in casa? In realtà sono moltissime le cose che si possono fare a casa con le amiche. Se le amiche sono quelle giuste poi, il divertimento è assicurato.

2 o più persone a casa

Per prima cosa, se le amiche sono piuttosto esigenti, potremmo dividere il pomeriggio in sessioni da un’ora ciascuna, e organizzare attività diverse. Se il morale è quello giusto possiamo pianificare una sessione di yoga o Zumba, seguendo un tutorial su YouTube (possibilmente collegandolo alla tv, così che tutte possano vedere e seguire bene). Ma verosimilmente, dopo una mezz’ora, saranno tutte già stanche, per cui subito dopo potremmo proporre di cucinare un bel dolce insieme.

Sarebbe ancora più divertente se le amiche fossero scarse in cucina, in questo modo le risate sono assicurate. Ottima poi l’idea di gustare (o schernire) la merenda appena preparata, improvvisando un picnic sul tappeto. Sarà il momento ideale per confessioni, pettegolezzi e aneddoti divertenti. In questo caso dovremo fare le cose fatte bene, predisponendo ciotole di frutta, snack e bevande in abbondanza (o perché no, qualche calice di vino, il collante sociale per eccellenza). Ottima l’idea di farlo guardando una serie tv o un film tutte insieme.

Cosa fare la sera

Se queste attività non dovessero suscitare particolare interesse, c’è sempre l’opzione videogiochi. Chi ha detto che i videogiochi piacciono solo ai maschietti? Una bella sfida tra ragazze è quello che ci vuole per stimolare un po’ di sana competizione e mantenere l’attenzione sempre al top. Potremmo organizzare anche un torneo a premi: chi vince, si beve un bel bicchierozzo di vino, alla faccia delle altre. Adesso che è in voga Tik Tok, potremmo riscoprire il nostro lato adolescenziale e girare un video tutte insieme, cercando di emulare i balletti di tendenza.

Il risultato sarà molto divertente e i goffi tentativi per ottenere un video dignitoso faranno ancora più ridere. Infine, possiamo pensare di organizzare un bel viaggio tutte insieme, magari per la prossima primavera. Buttiamo giù una lista di posti che ognuna vorrebbe visitare e cominciamo a curiosare tra le offerte sul web. Questo farà sentire tutte più vicine e aumenterà esponenzialmente lo spirito del gruppo.

Attività amiche delle donne

Non dimentichiamo che siamo fanciulle e a tutte le fanciulle piacciono i rituali di bellezza. In compagnia poi, ancora meglio. Compriamo qualche maschera viso o prepariamone alcune naturali in casa e concediamoci un pomeriggio di relax tra lozioni, manicure e pieghe tra amiche. Questa opzione è perfetta soprattutto se nel gruppo c’è qualche amica che sta soffrendo per amore e non sa come chiudere una relazione che non funziona. È proprio il tipo di coccole di cui ha bisogno. Perciò se non sappiamo cosa fare a casa con le amiche, ora abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

