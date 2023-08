Come vestirsi con stile per il rientro in città: 6 capi economici sotto i 50 € da comprare

Guida ai look perfetti da indossare per il rientro in città e qualche chicca per l’autunno. 6 capi must have economici che puoi mixare per uno stile chic da invidiare.

Per molti è arrivato il momento di dire addio alle vacanze e di pensare al rientro in città. Questo clima ballerino ti mette in difficoltà e non sai che mettere? Vediamo i capi must have del momento che sono un buon investimento per l’autunno in arrivo. Se vuoi un guardaroba alla moda ma non vuoi spendere tanto, punta su questi pezzi chiave. Scopri come combinare capi leggeri ed economici per creare outfit fashion che resisteranno alle sfumature dell’autunno.

Vuoi sapere come vestirti con stile per il rientro in città, sì alle camicie oversize

Le camicie oversize sono incredibilmente versatili e davvero economiche. Puoi indossarle come abito o metterle sui tuoi jeans preferiti. Lo sai che scegliendo il jeans giusto puoi creare più di 5 look tutti diversi e risparmiare? Vuoi un outfit più audace, metti una cintura in vita e indossa degli stivaletti cowboy.

Un altro pezzo chiave che puoi mettere ora e per tutto l’autunno è il maxi vestito floreale. Quando comincia a fare più freddo basterà indossare dei collant o un leggings. Evita quelli in lino o in volant senza sottoveste, troppo estivi per questo periodo. Su Mango e ASOS puoi trovarne di stupendi con prezzi che vanno dai 10 € ai 50 €.

Immancabile anche la gonna a quadri per uno stile tartan chic perfetto per l’autunno. Scegli una gonna a quadri dalle tonalità terrose per un look sofisticato ma accessibile. Questo capo si abbina facilmente a maglioni soffici e stivali alla caviglia per quando le temperature caleranno. Ma sta benissimo con la giacca di pelle o un top bianco corto.

Capi economici che puoi mettere anche in autunno

I kimono leggeri sono fantastici per creare uno strato extra. Scegli un kimono con colori autunnali e stampe accattivanti da sovrapporre ai tuoi abiti estivi. Questo capo può essere indossato aperto o legato con una cintura per uno stile più definito. Se ti senti creativa puoi anche indossarlo chiudendolo sulla parte posteriore.

Per finire, il capo che non può mancare nel tuo armadio che ti salverà la vita, la sciarpa. Nella sua versione classica ma dal tessuto leggero o l’echarpe, versione scialle. Ti danno un tocco di colore, rivoluzionano l’outfit più semplice e costano pochissimo, dai 7 € in su. Puoi usarle anche per ravvivare un top classico o avvolgerle sui manici della borsa.

In conclusione, ecco come vestirsi con stile per il rientro in città senza spendere una fortuna. Sfrutta al meglio i capi leggeri che già possiedi e investi in alcuni pezzi chiave economici che potranno essere utilizzati in più modi.

(n.d.r. L’articolo riporta informazioni a titolo gratuito e non vi è alcun interesse diretto o indiretto con le aziende e i marchi citati)