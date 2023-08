5 look con un solo jeans: fai così se vuoi un guardaroba perfetto spendendo poco

Un solo jeans che ti permette di creare outfit iconici per ogni occasione? Non è un sogno è una realtà, basta giocare con alcuni pezzi chiave. Un vero affare per il tuo portafogli, ma così anche il tuo armadio non scoppierà!

Se c’è un indumento che non passerà mai di moda, è sicuramente il buon vecchio paio di jeans. La versatilità e il comfort del denim sono imbattibili, per questo i jeans sono un must-have nel guardaroba di chiunque. Ma è davvero possibile utilizzare un solo jeans per creare 5 outfit diversi e tutti incredibili? Certo, questo non solo ti eviterà di riempire l’armadio, ma ti farà risparmiare un sacco di soldi! Vediamo come creare questi iconici look che faranno girare la testa a tutti.

5 look con un solo jeans, il modello più versatile che ti farà risparmiare

Vuoi sapere di quale modello stiamo parlando e devi avere assolutamente nell’armadio? La risposta è il flare, morbido sulle cosce e più attillato sui glutei. Questo è uno dei modelli che asseconda le forme e ti fa dei glutei statuari proprio come quelli di JLo. Ma cosa abbinarci per cambiare look e utilizzarlo per più occasioni, anche quelle più eleganti?

Per un look casual chic ti basterà abbinare una t-shirt, bianca o con un logo griffato. Se vuoi essere più sportiva opta per una della Levi’s, Nike o Adidas. Per una t-shirt del genere il prezzo va dai 20 ai 60 €. Altrimenti, per una di lusso puoi spendere dai 200 € ai 500 €. Aggiungendoci un blazer di Zara, sui 60 €, puoi trasformare il look in uno più di classe ed elegante. Ideale anche per un aperitivo con gli amici o perfino per andare al lavoro. Altrimenti, eccoti il terzo look, metti una bralette in pizzo e il blazer, con altri 30 € ti porti a casa un outfit sensazionale.

Se vuoi rendere l’outfit più elegante hai 2 possibilità

Prima di tutto, gli accessori e non pensare solo alle scarpe con il tacco. Utilizzando lo stesso jeans e cambiando le scarpe già puoi trasformare i look precedenti. Ti basterà usare le mules, con una spesa di 80 € avrai quel tocco di classe in più al lavoro. Ma anche una scarpa bassa con la punta affusolata può davvero fare la differenza.

Altrimenti, gioca con gioielli, cappelli, foulard e ovviamente mini bag. Sostituisci la t-shirt con una blusa a schiena scoperta, se ne trovano tante a meno di 40 €. Oppure una camicia in lino over, lasciando una spalla scoperta e metti una collana importante. Aggiungi un cappello in paglia a falda larga ed eccoti pronta a conquistare tutti per un aperitivo in spiaggia.

In conclusione, visto quanto è facile mettere insieme 5 look con un solo jeans? Sperimenta con gli abbinamenti, la tela denim, soprattutto quella scura, si presta benissimo. In questo modo puoi comprare più capispalla e bluse, risparmiando sull’acquisto di mille pantaloni diversi.