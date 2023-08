Tutto sembra procedere come da percorso campione annuale e ogni ritracciamento si propone come occasione di acquisto. Se ora il ribasso è stato archiviato se ne parlerà a fine settembre per assistere a un altro cluster per far iniziare una nuova fase correttiva. Il rialzo di Wall Street sembra ripartito. Vediamo quali sono i livelli chiave da monitorare nei prossimi giorni.

Aterraggio morbido dell’economia

I dati coincidenti e predittivi sembrano continuare a confermare questa ipotesi per il ciclo economico americano. Le probabilità, come più volte abbiamo spiegato su queste pagine vanno verso questa direzione. Questo sarebbe lo scenario ideale per “buttare benzina sul fuoco” dell’ulteriore rialzo che attendiamo non solo fino alla fine dell’anno, ma per tanti anni, fino al 2027 inoltrato.

Difficilmente vedremo tassi al ribasso nei prossimi anni. Questo stabiliscono i nostri calcoli statistici, poi si vedrà di volta in volta cosa accadrà.

Il rialzo di Wall Street sembra ripartito: i livelli di breve termine e di medio periordo

La seduta di contrattazione del 30 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.890,24

Nasdaq C.

14.019,31

S&P500

4.514,87.

Ribassi di alcuni mesi se le chiusure odierne saranno inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.705

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Per i prossimi 2/3 giorni nuove vendite con una chiusura giornaliera inferiore a:

Dow Jones

34.093

Nasdaq C.

13.462

S&P500

4.375.

Medie a 200/400/600 settate al rialzo, oscillatori in divergenza positiva, si dovrebbe salire. Non vediamo pericoli, tranne che oggi si crolli del 2/3% ed allora si aprirebbe uno scenario davvero buio per i mercati azionari internazionali. Questa però, a parer nostro, rimane un’ipotesi poco probabile, se non proprio non possibile. Il massimo annuale è atteso dal nostro percorso fra fine novembre e la prima decade di dicembre. Domani inizia un nuovo mese che statisticamente è negativo. Le probabilità per il 2023 sono invece al rialzo.Vedremo poi cosa accadrà.

