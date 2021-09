Negli ultimi anni il web è afflitto dalla fastidiosissima piaga delle cyber truffe. Questi criminali hanno lo scopo di raccogliere dati sensibili e, su tutti, chiaramente, preferiscono i codici bancari. Più di 1.000 attacchi di hacker ai sistemi informatici delle aziende, altrettanti siti che sono stati rimossi per cyberterrorismo. I delitti informatici crescono esponenzialmente e insieme a questi le persone denunciate online.

I mezzi principalmente utilizzati sono sms e mail che, con un URL falso, fanno credere ai malcapitati di aver vinto premi incredibili o di dover inserire i propri dati per sbloccare determinate operazioni. I cyber criminali guadagnano la fiducia degli utenti del web fingendosi aziende importanti e, alle volte, spacciandosi addirittura per enti statali.

La maxi truffa che sfrutta il marchio Decathlon

È fondamentale saper riconoscere questa mail truffa, soprattutto perché Decathlon ha annunciato ufficialmente la sua estraneità ai fatti. L’azienda Decathlon non fornisce buoni sconto da 50 euro sugli acquisti online, né tantomeno propone viaggi di una settimana e bottiglie di vino. E, soprattutto, non esiste alcun concorso che permette di vincere una bicicletta. Quindi se abbiamo ricevuto questa mail non dobbiamo rispondere per nessun motivo.

Se ne è già parlato nei mesi precedenti, evidentemente non è bastato. Gli utenti che hanno poca dimestichezza con queste tematiche continuano a cascarci. Sono in tanti a fornire dati sensibili che potrebbero facilmente danneggiare il portafogli e minare in modo importante la privacy.

Se ne inventano una ogni giorno, la situazione sta diventando davvero insostenibile. Bombardano di mail i nostri account invitandoci a compilare un misterioso sondaggio. La mail incriminata recita così:

“Sei stato selezionato per partecipare gratuitamente al nostro programma fedeltà! Per ricevere questo fantastico premio, ti basterà un minuto. Rispondi subito al sondaggio”.

Il tutto è corredato dalla foto di un’incredibile bici elettrica in palio. L’utente risponde alle domande, le quali non sono altro che una richiesta di dati personali. Il sondaggio, infatti, è strutturato con domande che spaziano dalla fascia d’età dell’utente al suo Stato di provenienza. Subito dopo, il malcapitato si ritroverà a compilare un form con le informazioni della propria carta di credito.

Per capire che si tratta di un fake basta osservare attentamente l’indirizzo. Controllare sempre l’indirizzo mail completo senza fermarsi a ciò che è scritto nella mail.

Un consiglio utile? Se riceviamo questa mail, oltre che non rispondere per nessun motivo, segnaliamo subito il tutto alla Polizia Postale. È semplicissimo, in pochi minuti possiamo contattare il numero verde oppure fare una segnalazione online.