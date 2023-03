I regali di Bastian Muller a Ilary Blasi per la festa di Pasqua: quali sono e quanto costeranno? Per ora a gioire sono Isabel e Chanel

Erano la coppia di invidiata d’Italia, Francesco Totti e Ilary Blasi. Ora vengono fotografati con i nuovi amori, perché hanno deciso di seguire strade diverse e non si nascondono. Neanche durante lo shopping. E a breve arriveranno i regali costosi.

Aveva detto che per Natale si sarebbe regalata l’amore e così è stato. Non è rimasta single per molto tempo Ilary Blasi che non ha trovato un fidanzato provvisorio ma qualcuno di importante da presentare alla famiglia. L’imprenditore tedesco Bastian Muller frequenta i figli dell’ex letterina e pare trovarsi a suo agio. Lui ha 36 anni e si occupa di costruzioni, è al comando delle aziende della sua famiglia.

Lei lo ha presentato ai suoi figli facendolo partecipare alla festa di compleanno della piccola Isabel. Non solo. Durante lo shopping al centro commerciale in cui sono stati fotografati, avrebbe regalato alla bambina un coniglietto. Pomeriggio particolare sia per Ilary che per la bambina apparsa felice e contenta del pensiero. Totti e la Blasy sono impegnati in un difficile procedimento di divorzio che permetterebbe a entrambi di risposarsi. Totti avrebbe trovato l’amore con Noemi Bocchi e vorrebbe subito convolare a nozze. Anche la Blasi sembra sicura dei suoi sentimenti.

Shopping ma con giudizio

Hanno trascorso il Natale sulla neve insieme agli amici più stretti tra cui Michelle Hunziker. Sarà una Pasqua in famiglia quella che festeggeranno Bastian e Ilary per cercare di cementare ancora di più il loro legame. E arriveranno i pensieri importanti. I regali di Bastian Muller a Ilary Blasi non tarderanno. La presentatrice si tratta bene ma senza esagerare. Ama i brand freschi e non troppo conosciuti al grande pubblico anche se il valore dei bracciali che mostra si aggira sugli 80 mila euro.

Essendo il nuovo compagno un uomo d’affari apprezzerà i gusti dell’ex moglie di Francesco Totti. Le scelte ricadono sempre su oggetti che con il tempo acquistano valore e sono veri e propri investimenti. Come per esempio le borse firmate Hermès o la Kelly bag verde Tiffany del valore di 14 mila euro. Le alternative non mancano. E non mancano i piccoli lussi neanche per la figlia secondogenita. A Sanremo è stata fotografata con una it-bag del valore di 2.900 euro. Un bel regalo per Chanel da parte della mamma.

I regali di Bastian Muller a Ilary Blasi: gli anelli papabili

Che sia già tempo di anelli? Mentre Totti corre veloce, Ilary molto innamorata vuole godersi il momento. Se l’anello arriverà sarà di quelli pesanti. E dire che nelle foto, Ilary ama farsi immortalare con anelli di diversi colori appartenenti alla collezione Circum di Caprici Store. Disponibili in bianco, verde, rosso e nero, hanno un valore di 129 euro.

Bastian non si accontenterà di regali minori e non vorrà sfigurare di fronte all’ex marito. Eternity 14 carati, Van Cleef con diamante, solitario 6 carati. Queste sono delle possibilità. Rimarrà sotto le 6 cifre l’imprenditore tedesco oppure si spingerà oltre? E arriverà durante queste vacanze il prezioso dono? È molto probabile. La coppia è felice e le cose vanno a gonfie vele. Ma probabilmente il regalo più bello per la Blasi sarebbe porre fine al contenzioso con l’ex capitano della Roma. Ritrovare la tranquillità a 360 gradi potrebbe valere molto di più di un bellissimo gioiello. O magari avrà entrambi. I fan lo sperano per vederla in piena forma in tv a intrattenerli con le sue ormai celebri gaffe.