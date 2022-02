Non solo La Casa di Carta o Vikings, se vogliamo partecipare alle discussioni su Facebook dovremmo seguire anche altre serie TV su Netflix

Facebook è un grande contenitore che ha la capacità di amplificare, in poco tempo, un determinato argomento. Basta che qualcuno segnali una determinata cosa e, molto spesso, si scatena un passaparola che sfocia, poi, in accese discussioni.

Per questo dovremmo essere aggiornati. Ad esempio, se non abbiamo seguito Sanremo, sarà difficile esprimersi in giudizi sulle prove dei vari cantanti. Con il rischio di rimanere in silenzio, senza poter dire la nostra.

Le serie TV stanno diventando sempre più popolari e amate dalla gente

Uno degli argomenti più gettonati sui vari social sono le serie televisive. Gli utenti dicono la loro, le consigliano, ne discutono. Stanno diventando sempre più popolari e i loro protagonisti degli autentici divi. Non solo La Casa di Carta o Vikings, ma sono molte altre le serie sulle quali si dibatte in rete. Ad esempio, tra le serie più viste su Netflix, è al primo posto Non siamo più vivi, una produzione coreana. Un liceo viene invaso da zombie e gli studenti fuggono per non essere contagiati. Tra i trend delle discussioni, ha un posto di rilievo Il colore delle magnolie, la cui seconda stagione è appena stata rilasciata su Netflix. Protagoniste sono tre amiche, Maddie, Helen e Sue, che si sostengono nell’affrontare le vicissitudini della vita.

Sta piacendo molto Manifest, ora che Netflix ha lanciato le prime tre stagioni sulla propria piattaforma, in attesa della quarta. Gli spettatori sono molti curiosi e già chiedono informazioni sul finale e sui protagonisti che stanno appassionando. La storia è quella di un aereo che atterra, dopo qualche turbolenza, apparentemente poche ore dopo il decollo. In realtà, i passeggeri scopriranno che sono passati oltre cinque anni e mezzo.

Va a colpo sicuro Riverdale, la serie, giunta alla quinta stagione, che piace agli adolescenti. Forse perché in molti si calano nei panni dei giovani protagonisti che vivono in una cittadina fittizia, con tanto di misteri gialli da risolvere.

E se vogliamo prepararci per tempo alle future discussioni, allora dovremo segnarci la data del 25 febbraio. In quel giorno, infatti, debutterà l’atteso Vikings Valhalla, ambientato un secolo dopo il famoso Vikings.