Avere zigomi alti e ben definiti è sinonimo di giovinezza e seduzione. Sembrerebbe una qualità strana da apprezzare, ma in realtà non lo è. Insieme ad un particolare taglio degli occhi e alle labbra carnose e ben disegnate, rientrano appieno in quelle caratteristiche che rendono estremamente attraente un viso. Gli zigomi alti, infatti, donano un profilo armonioso e molto femminile e sono, in definitiva, un punto di forza.

Questa caratteristica è molto desiderata da quasi tutte le donne, specialmente da quelle un po’ in là con gli anni. Questo perché, con il passare del tempo e l’invecchiamento, l’osso zigomatico tende a diminuire e la pelle a cedere. Ed è così che ci si ritrova con zigomi non più pieni, soprattutto quando madre natura non ci ha mai dato il piacere di averne di così definiti ed accattivanti.

Come valorizzare il viso e ottenere zigomi alti e rimpolpati naturalmente senza ricorrere a iniezioni o chirurgia

Accentuare e ridefinire i propri zigomi, dunque, è un passo fondamentale per ringiovanire il proprio volto. Ma come valorizzare il viso e ottenere zigomi alti senza dover ricorrere a punturine o metodiche di chirurgia estetica? Di seguito vedremo alcune metodologie non invasive, che potrebbero aiutare in tal senso.

Un’alleata della bellezza del viso è senza dubbio la ginnastica facciale. Se svolta regolarmente infatti, donerebbe vigore e tonicità a pelle e muscoli, ridefinirebbe le forme e migliorerebbe l’elasticità della cute, conferendo al viso un aspetto sano e curato. Sul web è possibile trovare numerosi esercizi da svolgere, per approfittare di tutti i benefici di questa attività.

Un altro espediente per rassodare, donare vitalità e risollevare i muscoli facciali sono i massaggi estetici. Esistono diverse tecniche quali il roller jade, il massaggio tonificante o quello lisciante che, oltre ad avere un’azione rinvigorente, stimolerebbero la microcircolazione sanguigna, il drenaggio linfatico e la produzione di collagene. In quasi tutti i centri estetici, è possibile usufruire di questi servizi e godere del loro risultato.

Un aiuto poi per combattere l’invecchiamento, diminuire rughe e borse e rimodellare l’ovale arriva dalle creme effetto lifting. Grazie all’acido ialuronico ed al collagene in esse contenuti, una volta applicate sarebbero in grado di donare sin da subito un aspetto più levigato e ridefinito. In commercio c’è una vasta scelta di tali prodotti e normalmente sono consigliati a partire dai 35-40 anni.

Altri consigli

Un’altra strategia validissima per rendere alti e rimpolpati gli zigomi è sicuramente il make up. Utilizzando i giusti prodotti ed applicandoli correttamente, è possibile valorizzare i dettagli e camuffare i difetti. La migliore tecnica in tal senso è il contouring. Questa si basa sul contrasto graduale di due tonalità: una terra per scurire le zone d’ombra e un illuminante per dare luce. In questo modo, si definirebbero i contorni del viso e si evidenzierebbero i punti giusti in maniera armoniosa.

È essenziale prendersi cura dei propri denti: una dentatura sana e salda, infatti, permette di mantenere gli zigomi alti ed evitare un volto cascante e asimmetrico.

Infine, un’ottima soluzione per la tonicità del viso è quella di sorridere sempre. Vengono, infatti, coinvolti ben 12 muscoli e dona una piacevole sensazione di benessere.