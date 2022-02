Spesso e volentieri, nonostante l’impegno profuso, portiamo in tavola sempre le stesse preparazioni. Per non stancare i nostri commensali oggi proponiamo un delizioso piatto di pasta da provare assolutamente. Pochi la conoscono, ma questa ricetta è un piatto di pasta goloso e nutriente da portare a tavola in poco tempo. Ecco la ricetta della pasta alla mucagnaghese.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

Serviranno:

2 patate viola di grandi dimensioni;

200 grammi di toma;

sale q. b.;

pepe nero q. b.;

una cipolla grossa di grandi dimensioni;

200 grammi di pancetta dolce;

400 grammi di pasta corta, preferibilmente i ditaloni rigati;

50 grammi di burro.

Pochi la conoscono, ma questa ricetta è un’esplosione di gioia e sapori da provare il prima possibile

La prima cosa da fare è tagliare la pancetta a cubetti di dimensione uniforme. Mettere poi a scaldare una padella e senza aggiungere altri grassi, mettere la pancetta a rosolare. Questa infatti rilascerà naturalmente il proprio grasso in cui cuocere gli ortaggi. Mentre sta cucinando occupiamoci di questi ultimi. Basta quindi mondare la cipolla e rimuoverne le parti di scarto. Poi con un buon coltello da cucina è necessario affettarla finemente per poterla poi aggiungere al composto. Lasciarla imbiondire e insaporire per circa 5 minuti e poi spegnere il fuoco.

Sfruttiamo questo tempo però per occuparci dei tuberi. Peliamoli con il pelapatate e tagliamoli a cubetti piccoli e uniformi. Teniamo da parte le bucce che possono essere sfruttare per preparare delle chips. Infatti, nonostante sembrino dei materiali di scarto, queste sono ottime e anche molto preziose per la salute. Mettere su una pentola di acqua che servirà sia per la pasta che per le patate. All’ebollizione salare leggermente e immergerle nell’acqua. Raccomandiamo di fare attenzione con il sale perché la preparazione è già sapida di suo. Tagliare il formaggio a cubetti.

Dopo 10 minuti verificare la cottura e scolare i due alimenti all’interno della padella. Aggiungere il formaggio e rimestare vigorosamente per far sì che si sciolga. Aggiungere anche il burro e continuare a mescolare. Per ottenere un effetto cremoso consigliamo di prenderlo freddo dal freezer: lo shock termico infatti andrà a creare una densità che ci farà leccare i baffi. Finire con una spolverata di pepe nero. Se si avesse voglia di accompagnare questo piatto con delle verdure, consigliamo di provare questi buonissimi cardi al latte.

Lettura consigliata

Dimentichiamo le tipiche lasagne bolognesi con la besciamella, ecco una ricetta alternativa altrettanto gustosa e cremosa