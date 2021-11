Tutti sognano di mantenere una pelle morbida e luminosa il più a lungo possibile. Purtroppo, però, con l’avanzare dell’età perde il suo volume e la sua elasticità naturale, apparendo più opaca e spenta. Compaiono rughe, macchie e la pelle diventa più ruvida e fragile. Oltre a prodotti specifici, come creme e sieri, il make up può giocare un ruolo fondamentale, in quanto, se adeguato all’età, è in grado di esaltare il volto. Per ringiovanire un viso maturo con il trucco nascondendo rughe e occhiaie, infatti, sono queste le regole d’oro da non dimenticare.

Perché la pelle invecchia?

Con il passare dell’età il metabolismo rallenta, le cellule della cute sono meno vitali e le ghiandole sebacee non proteggono la pelle a dovere perché trattengono meno acqua. Durante la menopausa, poi, si abbassa il livello di estrogeni e la produzione di collagene ed elastina diminuisce. Tutti questi fattori causano un aumento delle rughe. Ci sono anche altri motivi per cui la pelle invecchia come inquinamento, cura impropria, esposizione ai raggi ultravioletti, alimentazione scorretta, disidratazione, stress, fumo, alcol e sonno insufficiente. Cambiare lo stile di vita potrebbe aiutare a mantenere la pelle giovane e bella per più tempo e un make up appropriato potrebbe dare il tocco finale.

Per ringiovanire un viso maturo con il trucco nascondendo rughe e occhiaie sono queste le regole d’oro da non dimenticare

Se da un lato il trucco può essere un alleato per esaltare il viso, dall’altro, se eccessivo, può renderlo più vecchio e spento. Ecco, quindi, alcuni consigli preziosi.

Con il passar degli anni è essenziale preparare la pelle ai prodotti cosmetici in maniera più profonda. Dopo la detersione bisogna applicare un siero e poi una crema idratante a base di collagene, acido ialuronico e vitamina C.

Per coprire macchie e occhiaie si deve usare un correttore che deve essere fluido, leggero e scelto in base al sottotono della pelle. Il passo successivo è il fondotinta, anch’esso fluido e arricchito con principi attivi idratanti. Per un effetto più naturale sono consigliate anche le BB cream. L’obiettivo infatti non è coprire ma uniformare.

Il contouring va scelto di un tono più scuro del fondotinta per zigomi, tempie e lati del naso, di un tono più chiaro per la parte superiore degli zigomi, il naso e la fronte.

Gli ombretti e le matite devono essere neutri, naturali e caldi. Colori troppo accesi potrebbero far sembrare più vecchi. Infatti ben truccati non significa troppo truccati. Basta un ombretto sui toni caldi del marrone per definire l’arco dell’occhio e uno più chiaro (beige, panna o rosa pallido) sulle palpebre. E poi non possono mancare matita o eyeliner e mascara. Assolutamente no a brillantini e prodotti troppo perlati.

Le sopracciglia tendono a diradarsi e a schiarirsi, basterà scegliere una matita del colore adatto e infoltirle con tratti leggeri ma definiti.

Per le labbra la matita deve essere dello stesso colore del rossetto. Le tonalità più indicate sono quelle calde, come il corallo e l’aranciato, che regalano più volume.

Un viso ben truccato poi deve essere accompagnato dall’acconciatura giusta. Che i capelli siano corti, medi o lunghi l’importante è dare volume.