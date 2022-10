Come utilizzare le melanzane bianche in cucina in 6 modi

Seppur poco conosciute, le melanzane bianche sono ortaggi dai sapori delicati, unici da gustare. Tra le tipologie di melanzane, quella bianca, è definita la più buona. Il sapore? Ha un gusto deciso, leggero e piccante allo stesso tempo.

Questo ortaggio in particolare viene usato per cucinare piatti semplici, delicati, raffinati e anche creativi.

In cucina, come utilizzare le melanzane bianche? Sono squisite e insolite ma la maggior parte le preferisce per il loro gusto inconfondibile. Come cucinarle e in che modo utilizzarle in cucina?

Benefici e proprietà

La melanzana bianca ha proprietà diuretiche, depurative, infiammatorie e ipocolesterolizzanti. Ricca di vitamine, fibre e acqua, è sempre in prima linea nei piatti dietetici e salutari. Inoltre, le melanzane bianche hanno delle sostanze utili per curare la gotta e l’anemia.

Cosa sapere

Molto simili a quelle classiche, le melanzane bianche, come le melanzane di colore viola, devono essere cotte in anticipo in maniera da annullare gli effetti della solanina.

Per cucinare le melanzane nel migliore dei modi, per prima cosa, bisogna lavarle, poi tagliarle a fette e poi è necessario disporle in un piatto.

Dopodiché, bisogna versare un cucchiaio di sale grosso e lasciar riposare il tutto per qualche minuto.

In questo frangente di tempo, le melanzane perdono acqua in eccesso. Infatti, successivamente dovremmo scolarle e asciugarle. Il procedimento continua facendo riscaldare il forno a 200 gradi. A questo punto si procede disponendo le fette su una teglia.

Infornare la teglia nel forno è lo step successivo. Le melanzane bianche devono cuocere per circa 20 minuti, fino a farle diventare morbide.

A cottura ultimata, potrai toglierle dal forno e farle raffreddare per poi condire a proprio piacimento.

Nella maggior parte dei casi si condiscono con sale, olio, pepe e limone.

Come utilizzare le melanzane bianche

Le melanzane bianche possono essere utilizzate in cucina in diversi modi.

Infatti, esistono svariate maniere per cucinarle. Soffritte, fritte, tagliate e grigliate, cotte in padella o arrostite al forno? Non solo! Possono essere saltate anche con altre verdure.

Per di più, sono tipicamente usate anche per fare la parmigiana bianca. Si abbinano bene alla carne, ai peperoni, ai pomodori, alla zucca, al pesce, alle lenticchie e la lista non è terminata. Con la menta? Esattamente, ma anche con formaggi, erbe e zenzero.

Altri modi e utilizzi delle melanzane bianche in cucina sono:

al forno (gustosa e invernale);

alla parmigiana (golosa ed estiva);

alla sarda (tipica del territorio sardo);

con la pasta (all’italiana);

come contorno (i classici piatti buonissimi);

grigliate (una valida alternativa).

In alcune situazioni, bisogna capire se la melanzana è andata a male e non può più essere mangiata poiché in pochi giorni potrebbe fare la muffa.