Ogni donna che vuol sentirsi bella, spende qualche minuto della sua giornata nel make-up. Questa routine giornaliera, aiuta a mantenere un aspetto esteriore gratificante e si acquista sicurezza in se stessi.

Il mascara è uno dei prodotti più utilizzati nel make-up, non a caso si completa proprio con l’utilizzo di questo nell’ultima fase insieme al rossetto. Ma non tutte le donne sanno utilizzare il mascara senza danneggiare le ciglia e grazie ad un ingrediente speciale da poter applicare si potrà risolvere il problema.

Come utilizzare il mascara tutti i giorni senza danneggiare le ciglia grazie a questo ingrediente speciale

La voglia di apparire più belle e seducenti può far commettere errori che possono essere evitati. Utilizzare il mascara tutti i giorni può danneggiare le ciglia se non si prestano delle piccole attenzioni. In questo modo ogni donna può truccarsi giornalmente senza dover preoccuparsi di nulla.

Con buone e semplici abitudini e con l’utilizzo di prodotti adeguati, le ciglia rimarranno sane e rigogliose senza alcun intoppo.

La prima cosa da fare in una buona routine cosmetica e indubbiamente lavare il viso e idratarlo. Ma perché idratare solo la pelle e la labbra? è possibile idratate anche le ciglia con un ingrediente speciale che formerà uno strato protettivo che aiuterà a prevenire i danni causati dall’uso eccessivo del mascara.

L’ingrediente speciale che servirà per idratare le ciglia è la vaselina, l’olio di cocco o di ricino. Questo può essere applicato con delicatezza, anche con un cotton fioc ad occhi chiusi, dalla radice alle punte. Dopo aver idratato anche le ciglia, come il resto del viso, si potrà passare al make-up.

Quali sono le linee guida per non danneggiare le ciglia

Prima di applicare il mascara, controllare sempre la data di scadenza. Il mascara a differenza degli altri prodotti per il trucco, ha una durata di scadenza più breve circa 6 mesi in quanto l’applicatore è a stretto contatto con gli occhi.

Anche la rimozione dello stesso può essere piuttosto complicato. Il mascara va rimosso delicatamente senza strofinare le ciglia che potrebbe far caderne diverse. E se il mascara è waterproof? bisognerà ricorrere a struccanti specifici come l’acqua micellare e rimuovere il mascara delicatamente.

Basterà prendere un discetto di cotone, versare un po’ di prodotto e premere delicatamente contro la palpebra chiusa per alcuni secondi e scorrere verso l’esterno.