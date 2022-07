Da qualche anno, nel mondo del make up si sono fatti strada degli utilissimi accessori, che dovrebbero sostituire i ben più inquinanti dischetti di cotone usa e getta. Stiamo parlando dei dischetti struccanti lavabili. Questi prodotti sono estremamente ecosostenibili, perché sono riutilizzabili. In commercio non è semplicissimo trovarli, bisogna andare in negozi o profumerie attrezzate. Ma niente paura, perché farli a casa è semplicissimo e potremmo risparmiare davvero moltissimi soldi.

Diverse tipologie di dischetti riutilizzabili

I dischetti struccanti lavabili non hanno nulla da invidiare ai classici e più gettonati dischetti di cotone usa e getta. Anzi, hanno una marcia in più, in quanto possiamo riutilizzarli all’infinito. Possiamo struccarci bene anche senza dischetti, ma se non riusciamo a rinunciarci, optare per questi dischetti struccanti significa ridurre notevolmente i rifiuti prodotti ogni settimana. Senza contare, poi, che sono economici e realizzabili anche col fai da te.

Ne esistono di diversi tipi: quelli in cotone bio e quelli in bambù, dalla texture più ruvida, adatti per esfoliare la pelle durante la detersione. Ci sono anche in microfibra, per le pelli più delicate o in canapa, che offrono un leggero scrub alla pelle.

Come usare e lavare i dischetti struccanti lavabili e un’idea per farli a casa

Cominciare a usare questi dischetti struccanti lavabili è davvero semplice. Dovremo solo avere cura di lavarli e sterilizzarli appena acquistati. Una volta pronti all’uso, dovremo inumidirli con acqua tiepida, strizzarli per rimuovere l’acqua in eccesso e aggiungere il nostro struccante preferito, o un goccio di latte detergente, per procedere con la rimozione del make up. Dovremo fare attenzione a usare solo il lato morbido del nostro dischetto struccante. Il lato più ruvido servirà per detergere il viso una volta rimosso il make up.

A questo punto, potremo sciacquare il nostro dischetto struccante e lavarlo, per averlo subito pronto all’uso. Lavarli è molto semplice. Solitamente, questi dischetti struccanti lavabili sono venduti con un apposito sacchetto, da usare per evitare di perderli in lavatrice. Potremo lavarli insieme ai capi bianchi a 60 gradi, per poi farli asciugare al sole o in asciugatrice.

Dischetti struccanti riutilizzabili fai da te

Se non siamo convinte dell’efficacia di questi prodotti, o se semplicemente vogliamo risparmiare con una soluzione fai da te, possiamo realizzare i nostri dischetti struccanti lavabili anche a casa. Tutto quello che ci occorre è un vecchio asciugamano in microfibra.

Tagliamo delle sagome quadrate o rotonde dal nostro asciugamano. A questo punto uniamo due di questi ritagli e cuciamoli insieme (a mano o con la macchina da cucire). In pochi minuti otterremo dei praticissimi dischetti struccanti lavabili fai da te. Ora che sappiamo come usare e lavare i dischetti struccanti lavabili, tornare alla variante usa e getta sarà alquanto difficile. Sono pratici, economici, green e delicati sulla pelle. Cosa potremmo chiedere di più?

