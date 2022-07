Con il caldo è una continua lotta per mantenere una pelle perfetta. Ma spesso, nonostante i nostri sforzi, diventa difficile contrastare la secchezza, causata dal sole. Può capitare, inoltre, di avere un’eccessiva produzione di sebo e quindi ritrovarsi a combattere costantemente contro la pelle grassa. Fortunatamente, non servono chissà quali prodotti cosmetici costosi, per ridare alla nostra pelle un aspetto sano. Esiste, infatti, un portentoso rimedio naturale per avere una pelle perfetta e ricostruita, dopo i danni causati dall’estate.

Sulla strada per la perfezione

Per mantenere una pelle soda, luminosa e setosa bisogna riequilibrare lo strato cellulare di cui è composta, che durante il giorno, per via degli agenti esterni, si altera. Per farlo, dobbiamo mantenere la pelle idratata. In caso di pelle secca, si nota una maggiore ruvidità al tatto, perché manca non solo d’idratazione, ma anche di nutrimento essenziale, per mantenere una efficiente elasticità.

L’umidità e l’esposizione al sole durante il periodo estivo possono peggiorare la situazione. La pelle secca, poi, potrebbe nascondere altre patologie più o meno serie. In caso di dubbi, meglio consultare un dermatologo. Può anche capitare che la pelle reagisca all’assenza di nutrimento, con il meccanismo opposto, ovvero producendo sebo e liquido in eccesso. Questo è il caso della pelle grasse.

La scelta del detergente e delle creme idratanti diventa fondamentale. Nel primo caso, bisognerà scegliere prodotti corposi e dal profondo potere idratante, nel secondo serviranno prodotti che purifichino i pori della pelle, senza eliminare il naturale film protettivo di cui è provvista.

Addio pelle secca o grassa, con un rimedio naturale l’avremo perfetta

In natura esistono due ingredienti che sono perfetti sia per pelle secca che per pelle grassa e sono: il latte, dall’azione nutriente ed esfoliante, e il miele, ottimo seboregolatore. Dalla cosmetica coreana arriva un rimedio che fonde questi due ingredienti dal potere sensazionale, per ottenere una pelle perfetta dalle prime applicazioni.

Il consiglio è di mettere in una tazza di latte un bel cucchiaio colmo di miele, mescolando bene. A questo punto, non ci resta che versare il nostro composto in stampini per il ghiaccio e riporli in frigo. Una volta solidi, potremo usare i nostri cubetti di latte per passarli delicatamente sul viso dopo la detersione. Oltre ai benefici del ghiaccio, che riattiva la microcircolazione, rilasceremo sulla pelle tutti i nutrienti del latte e del miele.

Prima di procedere al risciacquo, dovremmo assicurarci di massaggiare bene il composto sulla pelle e lasciare agire per almeno mezz’ora, affinché i principi attivi agiscano in profondità sulla cute, liberandola dalle impurità. Dunque, addio pelle secca o grassa e benvenuta pelle sana e perfetta, grazie a questi due speciali ingredienti rubati alla colazione.

