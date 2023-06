Ciglia lunghe e folte effetto extension? Prova questo mascara: costa 10 euro e Sofia Richie lo ama follemente

Il make-up ci fa sentire più belle e sicure di noi, perché truccarci ci permette di valorizzare i nostri punti di forza mettendoli in risalto. Moltissime donne puntano sullo sguardo e quindi ciò che dobbiamo fare è truccare i nostri occhi in modo strategico. Oggi vogliamo dedicarci alle ciglia, uno dei punti focali dello sguardo. Per metterle in primo piano, sveleremo il trucco di Sofia Richie, la bellissima modella americana.

Quando guardi le pubblicità non puoi fare a meno di notare le donne con ciglia perfette, lunghe e folte? Attrici, top model e le star del jet set possono senza dubbio fare affidamento su una schiera di esperti make-up artist. Tuttavia, non sempre è necessario spendere un mucchio di soldi per ottenere risultati eccellenti.

Ne è un esempio il trucco di Sofia Richie nel giorno delle sue nozze. Per valorizzare lo sguardo ha usato un mascara che costa davvero poco, ma che regala risultati a dir poco straordinari. Basta guardare le foto del suo matrimonio per notare lo splendore della sposa e la perfezione del suo sguardo. Per saperne di più, scorri qui sotto e continua a leggere!

Ciglia lunghe e folte effetto extension: il mascara migliore costa poco e regala risultati stupefacenti: l’hai già provato?

Lo scorso 22 aprile, l’incantevole top model è convolata a nozze con Elliot Grainge in Costa Azzurra. Perfetta nel suo abito bianco firmato Chanel, la Richie per il suo make-up ha scelto un mascara economico che regala però ciglia da cerbiatta.

Si tratta del mascara Maybelline Lash Sensational Waterproof. La Maybelline, azienda statunitense affiliata alla L’Oréal, ha sempre realizzato ottimi cosmetici a prezzi accessibili a tutti.

Questo mascara è water resistant, una caratteristica importantissima soprattutto se lo si usa nel giorno delle nozze in cui spesso le lacrime scorrono a fiumi.

Ciò che permette di dare un risultato super alle tue ciglia è soprattutto lo speciale scovolino a ventaglio. Infatti, questo abbraccia tutte le ciglia e le apre dando loro lunghezza e definizione. Inoltre, questo mascara scongiura l’effetto ciglia appiccicate e le dona volume aprendo lo sguardo.

Potrai acquistare questo mascara in ogni profumeria e negozio specializzato, ma anche su Amazon a circa 10 euro. Che cosa stai aspettando?

Vuoi allungarle in modo naturale? Prova subito questi 3 trucchi consigliati dalle make-up artist

Ciglia lunghe e folte effetto extension: potrai valorizzare il tuo sguardo anche usando prodotti naturali. Per farle crescere a dismisura, stendi con uno scovolino pulito dell’olio di oliva sulle ciglia. Secondo gli esperti, l’olio stimola la crescita delle ciglia.

Per incurvare le ciglia senza usare mascara o piegaciglia fai così: scalda i polpastrelli delle dita soffiandoci sopra o strofinandoli tra loro. Quando saranno caldi, afferra con delicatezza le ciglia dando loro la piega che desideri. Tieni la posizione per almeno 20 secondi e ripeti l’operazione più volte: il risultato è assicurato.

Infine, rafforza le tue ciglia usando l’olio di ricino o l’olio di cocco. Applicali dal basso verso l’alto la sera prima di andare a dormire usando uno scovolino pulito: le tue ciglia ringrazieranno!