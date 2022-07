L’estate è la stagione calda per eccellenza, durante la quale le temperature da record non mancano, con picchi ben oltre i 30 gradi. Una tale condizione metereologica, disseminata di bollini rossi e anticicloni direttamente dall’Africa, provocherebbe non pochi cambiamenti.

Per esempio, la nostra alimentazione solitamente diventa più leggera e fresca, così come il nostro guardaroba. A cambiare, però, sarebbe anche la nostra beauty routine. Innanzitutto, potremmo introdurre nuovi obiettivi, come il cercare di mantenere l’abbronzatura a lungo e la pelle dorata tra una tintarella e l’altra. Poi, potremmo far spazio a nuovi prodotti per la cura della pelle, più leggeri e di facile assorbimento.

Allo stesso modo, una piccola rivoluzione avverrebbe nel reparto make up. Qui, l’immagine della pelle costantemente lucida o di un trucco che cola insieme al sudore ci spingerebbe a correre ai ripari, cercando un trucco viso a prova d’estate.

In particolare, il principale nemico sarebbe il fondotinta e in questo articolo scopriremo come potremmo facilmente farne a meno.

Come truccarsi in estate senza fondotinta a 20 e 50 anni in 5 minuti

Con l’estate che si sta dando alla pazza gioia, con temperature cocenti e umidità elevate, truccarsi può diventare complicato. Mentre gli occhi solitamente non rappresentano un gran problema, il viso, al contrario, ci può dare del filo da torcere. La pelle, infatti, tende a sudare e a lucidarsi ed è come se diventasse incompatibile con trucco e fondotinta.

Al suo posto, però, potremmo schierare una serie di prodotti per creare un make up resistente ai “danni” collaterali dell’estate, veloce e ideale per pelli giovani e mature.

Iniziamo dal primer

Dopo la nostra abituale skin care e subito prima di truccarci il suggerimento dei guru del settore sarebbe quello di utilizzare un primer viso.

Tra i più consigliati per l’estate ci sarebbero quelli opacizzanti, riducenti dei pori e dall’effetto fissante.

Sostituiamo il fondotinta

Una volta steso il primer toccherebbe al fondotinta, ma potremmo sostituirlo con:

una crema colorata come la BB cream, leggera e dal finish naturale, o la CC cream, poco più coprente;

un correttore.

La crema colorata potremmo stenderla su tutto il viso direttamente con le mani. Il correttore, invece, dovremmo stenderlo con una spugnetta inumidita e solamente su occhiaie, mento, fronte e al centro del naso.

Terra e blush

A questo punto, potremmo procedere applicando la terra o bronzer sulla parte alta degli zigomi, sulla fronte e sul mento, con un pennello grosso. Questo prodotto aiuterebbe a scolpire il viso, regalando un colorito leggermente più abbronzato.

Subito dopo dovremmo passare al blush per illuminare le gote creando un naturale effetto “baciate dal Sole”.

Concludiamo con la cipria

Infine, potremmo sigillare il nostro make up con un velo di cipria. L’ideale sarebbe utilizzare la tipologia trasparente in polvere libera, facile da stendere e dall’effetto fissante. Anche in questo caso l’ideale sarebbe applicarla con un pennello grosso, insistendo sulla zona “T”, fronte, naso, mento.

Quindi, ecco come truccarsi in estate senza fondotinta, utilizzando cinque prodotti, in cinque passaggi di un minuto ciascuno.

