La calura che ha ormai preso il sopravvento sul mite clima primaverile spinge molti italiani a rifugiarsi in casa col condizionatore. Quest’estate sembra davvero torrida e non lascia un attimo di tregua, da Nord a Sud.

Per cercare refrigerio dall’afa c’è chi si mette in viaggio verso il mare. Altri, invece, preferiscono farsi cullare dal fascino della montagna e dalla natura incontaminata. Se si è a corto di idee per la prossima toccata e fuga, ci sono 5 gite fuoriporta per stare al fresco vicino casa.

Sono mete imperdibili immerse nei paesaggi veneti e toscani che faranno felici i più vulnerabili alla canicola. Tra scenari naturali imperdibili e paesaggi mozzafiato, faranno grande la nostra piccola vacanza del weekend.

Fuga in paradiso

Il paradiso in Terra non si materializza solo nelle distese di sabbia caraibiche adiacenti all’azzurro del mare. Anche la montagna, con le sue valli verdeggianti e le foreste secolari, sa regalare al visitatore un’esperienza magica.

Veneto e Toscana sono regioni ricche di aree naturali di questo genere. Pensiamo ai vasti altipiani che si estendono lungo il loro territorio. O alle zone libere dal traffico e dalla confusione dei centri urbani. Bisogna solo scegliere la destinazione che si preferisce e fare le valigie con la famiglia.

5 gite fuoriporta per stare al fresco in Veneto e Toscana in valli e montagne

Chi ama il Veneto o vorrebbe metterci piede potrebbe pensare di visitare l’Alta Lessinia. Questo territorio circondato dalle montagne è uno dei più antichi d’Italia. A farle pubblicità ci pensa l’omonimo Parco Naturale Regionale, in cui immergere mente e corpo. Lunghe passeggiate ed escursioni tra boschi e lande selvagge ci aspettano, in compagnia della fauna locale.

Più in là, in provincia di Belluno, sorge la pittoresca Val Comelico. La bellezza del paesaggio dolomitico la fa da padrone qui. A piedi, in bici o in sella al cavallo perderemo la testa per questo gioiello naturale nostrano.

Al confine col Trentino sorge poi l’Altopiano di Asiago. È una delle mete preferite dai veneti per la sua bellezza senza pari. Gli amanti della mountain bike, dell’arrampicata e di sport come golf e tennis lo ameranno senza alcun dubbio.

Chiudiamo con un paio di perle della Toscana, famosa anche per le sue spiagge da cartolina. La prima è la Vallombrosa, meta perfetta per chi si trova nei pressi di Firenze. Posta sopra le colline del Valdarno, promette spettacolo con la foresta di abeti antichissimi, l’abbazia dell’11esimo secolo e il giardino botanico.

Imperdibile è anche la Foresta di Sant’Antonio, tra Reggello e il Monte Secchieta. È il luogo ideale per catapultarsi in una realtà fatta di sentieri e corsi d’acqua limpidissimi. Per far sentire a proprio agio il visitatore ci sono cartelli lungo tutto il tragitto e aree di sosta attrezzate.

Lettura consigliata

Meriterebbero un premio questi 2 laghi gemelli con acque limpide e natura incontaminata ancora poco conosciuti ma facili da raggiungere