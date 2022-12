Come truccarsi a Natale dopo i 50 anni per essere più radiose e sembrare più giovani

Dopo la soglia degli “anta” i piccoli segni del tempo cominciano a farsi vedere. Con questi piccoli segreti di make-up si possono valorizzare i pregi, nascondendo i difetti. Ecco come avere un aspetto radioso e dimostrare qualche anno di meno con un make-up semplice anche per le meno esperte.

Dicembre se per molti vuol dire vacanze, più tempo per gli amici e uscite per tanti altri vuol dire anche giornate intere dietro ai fornelli. Il Natale pertanto potrebbe essere per molti anche un periodo di ansia e stress. Ad esempio per il menu della vigilia, per chi deve mantenersi in forma o per le interminabili file nei negozi per i regali di Natale.

Ma in tutto questo è bello sentirsi in ordine e belle anche dopo una lunga giornata tra impegni di lavoro e le riunioni di famiglia. Una donna infatti non dovrebbe mai dimenticare sé stessa e ritagliare sempre uno spazio da dedicare alla cura di sé. Oltre agli outfit, è fondamentale anche il trucco per valorizzare i pregi e nascondere i difetti. Grazie al make-up un viso stanco può apparire radioso e ben curato, ma ciò che è fondamentale è che il trucco sia adatto alla nostra età. Pertanto la prima regola è non esagerare perché un trucco marcato e forte appesantisce e invecchia il viso. Con pochi accorgimenti si potrà fare un make up glam e sofisticato.

Ecco come truccarsi a Natale dopo i 50 anni

Un’altra regola fondamentale è l’idratazione della pelle del viso e del collo ogni giorno e prima del make-up. Con il passare del tempo infatti anche la nostra pelle cambia e si vedono i primi cedimenti e segni del tempo. Per curare la pelle è fondamentale detergere il viso mattina e sera per eliminare le impurità e applicare la crema idratante per donarle maggiore elasticità.

Ecco pertanto come truccarsi a Natale dopo aver superato i 50 anni e sembrare più radiose, giovani e meno stanche. Dopo questi gesti essenziali, si può passare all’applicazione del primer e poi del fondotinta. Questo non dovrà essere super coprente in quanto potrebbe avere l’effetto contrario, ovvero quello di evidenziare le rughe. Pertanto scegliamo un fondotinta dalla texture leggera ed evitiamo ciprie pesanti per non appesantire. Inoltre non stressiamo la zona perioculare la cui pelle è più sensibile, pertanto quando si applica il correttore picchiettiamo il contorno occhi delicatamente.

Puntiamo su toni chiari e brillanti

Evitiamo i colori scuri come la terra prediligendo un blush più roseo. Lo stesso vale per gli occhi, colori scuri evidenzierebbero ancor di più le rughe rimarcandole. Pertanto scegliamo colori naturali che esaltino lo sguardo senza appesantirlo, ad esempio i colori della terra. Un marrone leggermente più scuro in basso da sfumarsi man mano che si sale e un colore più chiaro, effetto satinato, sotto l’arcata sopracciliare. Non dimentichiamo poi il rimmel e un lucido rosato per le labbra che le faccia sembrare più rimpolpate. A questo punto non resta che godersi la serata.