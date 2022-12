Ecco 3 libri da regalare a persone anziane per Natale e che faranno emozionare dal profondo

Molti credono sia difficile muoversi nel mondo dei regali con persone che hanno età avanzata. In realtà i libri sono un regalo perfetto, specie quelli in grado di portare spunti di vita e profondità. Chi lo riceve ci ringrazierà se toccheremo le corde giuste. Ecco alcuni consigli.

Quello dell’anzianità è un universo amplissimo. Con la speranza di vita attuale sono sempre di più le persone che superano addirittura i 90 o i 100 anni. Per i più fortunati si tratta di una fase che occupa più di un terzo della vita. È ovvio che in questo microcosmo si vivono molte prospettive diverse. E ciascuno ha una mentalità più o meno predisposta ad apprezzare ciò di cui si dispone. Per questo possiamo pensare a libri ideali per persone dotate di diverse caratteristiche. Così ecco 3 libri da regalare a persone anziane per Natale che ci faranno fare un figurone e probabilmente non finiranno tra i ricicli di regali sempre più diffusi grazie alle più innovative tecnologie.

Un romanzo indimenticabile

Se la persona cui vogliamo regalare il libro è particolarmente malinconica e profonda, talvolta un po’ spaventata dal significato biologico dell’anzianità, potremmo pensare a “Doppio Vetro” della scrittrice islandese Halldóra Thoroddsen. Si tratta di un romanzo che narra della nuova vita di una signora anziana che dopo aver trascorso un’esistenza di viaggi e studi, si ritrova a guardare il Mondo passare dalla finestra di casa. Ma la consapevolezza dell’età avanzata non diventa ragione di smarrimento, ma di riscoperta di una vita attenta alle esigenze dei giovani e curiosa di fronte al Mondo. Persino i delicati e divertenti tentativi di flirt da parte di un anziano chirurgo diventano la ragione per riflettere sulla felicità e sulla bellezza della vita. Il percorso esistenziale tracciato è delicato e filosofico, tenero e pieno di speranza. La vita si schiude anche dove sembra ritirarsi.

Se la persona cui vogliamo donare il libro ha uno spirito sagace e profondamente autoironico, possiamo regalare “Piccoli esperimenti di felicità” dello scrittore Hendrik Groen. La vita scorre noiosa ed irritante all’interno di una casa di riposo per il protagonista. Alle attività ripetitive si aggiunge la progressiva volontà di lasciarsi andare verso una morte accompagnata clinicamente (tema molto dibattuto in Olanda). Nelle pagine di diario però il protagonista, sempre critico e talvolta polemico ed irriverente nei confronti dell’anzianità, decide di darsi un’ultima opportunità. Vuole iniziare a rivoluzionare la vita in casa di riposo con l’inizio di nuove attività, tra le quali l’apertura di club e persino di sale gioco. Nell’amarezza si nasconde una tenera riscossa. La riscoperta della gioia di vivere è una grande conquista cui tendere con tutte le proprie forze.

Pragmaticamente invece possiamo pensare anche a quanti sono molto attenti alla dieta ed alle scelte in fatto gastronomico. Il libro perfetto in questo caso potrebbe essere “Una dieta per ogni età” di Elena Dogliotti. Questo libro ci accompagna nei segreti per la dieta di ciascuna età. E pochi lo sanno ma, tra andropausa e menopausa, l’alimentazione in età avanzata dovrebbe cambiare molto.

