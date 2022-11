Ecco la capitale più piccola con incantevoli mercatini senza spendere troppo

Per gli appassionati del Natale già a novembre comincia la ricerca dei regali, degli addobbi per la casa e per l’albero di Natale. Inoltre per chi ama il Natale e le sue mille luci colorate non potrà di certo rinunciare a visitare almeno uno dei tanti mercatini europei. Anzi bisognerà affrettarsi per non rischiare di trovare i prezzi alle stelle e il tutto esaurito negli alberghi. I mercatini di Natale trasformano le piazze in veri e propri villaggi fantastici dove sembra di vivere una favola. Passeggiare per le piazze così addobbate ci farà ritornare bambini e rivivere delle emozioni quasi dimenticate a causa della vita frenetica di tutti i giorni. I mercatini hanno una tradizione antichissima che sembra sia nata in Austria, col mercato di dicembre, verso la fine del 1200.

Di lì si sarebbero estesi nel resto d’Europa come mercati invernali, trasformandosi in mercatini di Natale, i primi dei quali si fanno risalire in Germania. Oggi i Mercatini di Natale sono attesi da grandi e piccini in tutta Europa e hanno tutti un’atmosfera magica. Tra gli innumerevoli Mercatini di Natale si potrebbero visitare quelli della bellissima capitale della Slovenia, Lubiana dove tutto diventa magico senza spendere troppo. Visitare Lubiana a dicembre è come entrare in un villaggio incantato di quelli che si vedono nelle sfere di vetro. Tutta la città è interamente addobbata da luci, per le strade si sente profumo di mandorle tostate e vin brulè.

Ecco la capitale più piccola dove visitare mercatini di Natale ricchi di luci e colori

Lubiana è una delle capitali europee più piccole ma davvero molto bella e assolutamente da visitare almeno una volta nella vita, in qualsiasi periodo dell’anno. Per chi ama il Natale e non vuole spendere troppo per un weekend fuori porta, ecco la Capitale più piccola dove rimanere a bocca aperta. Infatti si rimarrà incantati non solo dalla bellezza della città ma anche dall’atmosfera natalizia. Il cuore della città è rappresentato da Piazza Prešeren, un vero e proprio crocevia dove si intrecciano strade e i luoghi più importanti della Capitale. La Piazza si affaccia sul fiume Ljublijanica e qui potrà ammirarsi la chiesa francescana dell’Annunciazione in stile barocco protetta come monumento culturale d’importanza nazionale.

Sul lato opposto si trova il triplo ponte dove poter ammirare le mille luci e decorazioni natalizie. Come in tutti i mercatini, anche qui ci si potrà perdere tra le tante bancarelle dove si può trovare di tutto. Dai souvenir ai prodotti d’abbigliamento, dai prodotti artigianali alle delizie slovene come dolci e miele. Oltre a Piazza Prešeren, anche in altre piazze della città si svolgono eventi gratuiti come concerti e spettacoli per tutta la famiglia.

Come raggiungere Lubiana

Per raggiungere Lubiana si potrà scegliere tra autobus, aereo, treno, auto essendo a poche ore di distanza dall’Italia. L’aeroporto di Lubiana si trova a circa 20 km dalla città, conosciuto col nome internazionale di Lubiana-Brnik. Esso è fornito di numerosi servizi di trasporto per la città. In alternativa trovandosi a circa un’ora da Trieste, si potrebbe prendere un volo da Trieste e di lì noleggiare un’auto. In un’ora circa saremo in questa bellissima capitale europea e vivere un’atmosfera natalizia da favola.