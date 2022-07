È possibile ringiovanire lo sguardo e apparire subito più giovani, fresche e riposate con un semplice make up? La risposta è sì, pur non esistendo letteralmente un trucco capace di ringiovanire la pelle. Esistono, invece, delle tecniche astute, facili e veloci che migliorano notevolmente la situazione in appena 5 minuti.

Alcuni piccoli consigli degli esperti che servono per valorizzare lo sguardo in poche mosse e a tutte le età. Le antiestetiche palpebre cadenti, ad esempio, non sono solo sintomo dell’invecchiamento, ma possono comparire anche in età giovanile e per diverse motivazioni. Dunque, ciò che conta è prepararsi a contrastare queste piccole imperfezioni. Tra le ultime tendenze make up, ideate per migliorare lo sguardo, spiccano quelle geniali dedicate alle donne più mature. Dei trucchetti semplici e grafici che sollevano otticamente le palpebre cadenti con facilità.

Quest’oggi, invece, cercheremo di capire come truccarsi a 50 anni per sollevare le palpebre e ingrandire gli occhi

Partiamo subito dicendo che la matita occhi scura sarà l’asso nella manica di ogni sguardo. Uno strumento ideale per ingrandire gli occhi e creare maggiore intensità. Tuttavia, esistono alcune regole per applicare la matita in modo strategico e aprire lo sguardo senza appesantirlo.

Uno dei primi consigli dei make up artist è quello di truccare principalmente la rima superiore degli occhi, tralasciando, invece, quella inferiore. Già con questo passaggio lo sguardo apparirà più grande e definito. Per la rima inferiore, invece, è meglio optare per matite chiare (mai bianche ma di pigmenti neutri come il color burro per gli occhi scuri e color carne per quelli chiari).

Make up e rughe d’espressione

Il make up, soprattutto se non realizzato in modo adeguato, potrebbe enfatizzare le rughe piuttosto che minimizzarle. A tal proposito, è giusto ricordare che, superati i famosi “anta”, è sconsigliato utilizzare matite dalla texture cremose o con finish perlescenti, glitterati o metallizzati.

Per ingrandire l’occhio, si consiglia di creare volume con una matita marrone sulla rima superiore. Poi, sfumare leggermente con un pennello. Per intensificare lo sguardo, poi, si può anche utilizzare una matita nera. Bisognerà, però, sfumare molto bene e usare poco prodotto. Sfumare il pigmento sulle palpebre le farà rimpicciolire otticamente, sollevando lo sguardo. Per questo lavoro si può usare anche un ombretto.

Ad ogni modo, il segreto è quello di realizzare una sorta di “piega finta” dell’occhio, più in alto rispetto alla piega naturale. In questo modo, si crea un effetto lifting decisamente funzionale, seppur semplice.

Inoltre, per un effetto ancora più glamour e fresco, aggiungere un piccolo punto luce nell’angolo interno dell’occhio con un ombretto più chiaro. Infine, una passata di mascara è sempre utile per regalare intensità allo sguardo. Ed ecco, dunque, come truccarsi a 50 anni per sollevare le palpebre e ingrandire gli occhi.

Lettura consigliata