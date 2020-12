Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere gli occhi incappucciati non è raro. Anzi, molte donne hanno a che fare con questa caratteristica. Nel caso degli occhi incappucciati, la palpebra mobile è quasi invisibile. Capire come truccarsi è difficile, soprattutto se si è alle prime armi con il make-up.

Se questo è il nostro caso, non preoccupiamoci! Oggi, il Team di ProiezionidiBorsa darà consigli su come truccare al meglio gli occhi incappucciati in poche mosse. Il risultato sarà strabiliante e i nostri occhi verranno messi in risalto. Vediamo quindi come realizzare un trucco occhi adatto a noi!

Attenzione alle sopracciglia

Il primo consiglio è quello di porre molta attenzione alle sopracciglia. Prendiamocene cura e definiamo bene la loro forma con delle pinzette. Se necessario è anche possibile affidarsi a un’estetista per creare la forma delle sopracciglia adatta al nostro viso.

Quando ci stiamo truccando, usiamo matite e gel per sopracciglia. Se vogliamo ottenere un look naturale, è consigliato disegnare con la matita uno per uno i singoli peletti. No, quindi, al disegnare il contorno delle sopracciglia con una linea continua e al riempirle di colore.

L’ombretto sì, ma dove?

Come truccare al meglio gli occhi incappucciati in poche mosse? Semplice, applicando un ombretto colorato sotto la rima inferiore dell’occhio. Dato che in questo caso la palpebra mobile è praticamente invisibile, sfruttiamo la parte inferiore degli occhi per dare colore al nostro look. È possibile sia usare un ombretto colorato sia una matita. In entrambi i casi applicare il colore appena al di sotto della rima inferiore. Quindi sfumare verso l’esterno con un pennellino piccolo e morbido.

Mascara e ciglia finte

Se non siamo abili nel make-up, evitiamo eyeliner complicati da applicare e optiamo per questa altra opzione. Abbondiamo di mascara e usiamo le ciglia finte. In questo modo sarà possibile mettere in risalto i nostri occhi e farli sembrare più grandi. Basterà scegliere il mascara adatto a noi o ciglia finte facili da applicare.

Truccare gli occhi incappucciati non è mai stato così facile. Per non sbagliare mai con il nostro make-up basterà seguire questi consigli!