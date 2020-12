Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La vita di tutti i giorni è sempre frenetica. Anche se si poteva pensare il contrario, lo smart-working non ha migliorato le cose. Sembra invece che da casa si lavori molto più tempo di quanto non lo si faccia in ufficio. E così non si riesce più a trovare il tempo per cucinare piatti elaborati o per pulire a fondo la casa.

Esistono, però, dei trucchi per rendere la casa linda e splendente in pochissimo tempo. Se lavoro, faccende domestiche e occuparsi dei figli non ci lascia tempo per le pulizie, questi consigli sono perfetti per noi. Oggi, il Team di ProiezionidiBorsa svelerà 3 trucchi semplicissimi per avere lavandini sempre splendenti senza spendere un euro. Vediamo come fare per pulire al meglio i lavandini del bagno!

Si può pulire al di sotto del troppopieno

In molti lavandini da bagno è presente un secondo foro. Questo è posto proprio al di sotto del bordo del lavandino. Ci siamo mai chiesti a che cosa serve? Il foro in questione si chiama “troppopieno” e serve per scaricare l’acqua in eccesso che rischierebbe di uscire dal lavandino e allagare il bagno.

Quando si puliscono i lavandini, solitamente si passa attorno e sopra al troppopieno. Molti di noi non sanno che la copertura di questo foro si può staccare e riattaccare. Si consiglia quindi di rimuoverla delicatamente, pulire con attenzione sotto alla copertura e riposizionarla.

I punti nascosti del lavandino

Quando si pulisce un lavandino, spesso si vanno a toccare solo le parti visibili. Non si pensa, però, che in questo modo il lavandino non apparirà splendente alla vista. Come fare? È facilissimo! Durante la pulizia del bagno bisogna ricordarsi di togliere il tappo dello scarico al centro del lavandino. Puliamo accuratamente l’area dello scarico e anche il tappo! Dopo averlo riposizionato vedremo quanta differenza questa piccola azione in più può fare.

La pulizia perfetta sta anche nei particolari più piccoli. Spesso si pensa che non sia necessario pulire la parte del rubinetto dalla quale esce l’acqua. Per far apparire il lavandino pulitissimo e splendente, invece, lo è. Ricordiamoci quindi di pulire anche questa parte. Verranno così eliminati sporcizia e calcare e il nostro lavandino apparirà subito più curato e brillante.

Ecco svelati 3 trucchi semplicissimi per avere lavandini sempre splendenti senza spendere un euro! Applicarli sarà facilissimo e il nostro bagno sarà sempre pulito e profumato.