Molte persone sono abituate a fare o a non fare determinate azioni. Spesso, però, non si sa neanche molto bene il perché. Per esempio, tanti nonni e genitori hanno insegnato ai figli che non si passa sotto le scale. Un altro esempio riguarda il sale: se lo si rovescia bisogna lanciarne un pizzico con la mano destra dietro alla spalla sinistra.

Quanti non aprono l’ombrello in casa e aspettano di uscire dalla porta per farlo? Sicuramente tante persone. Poche, però, sanno cosa sta veramente dietro a questa usanza. Oggi, sarà svelato il motivo per cui non si dovrebbe aprire l’ombrello in casa!

La superstizione

Perché quindi si dovrebbe aspettare di essere fuori casa per aprire l’ombrello? Semplice: perché altrimenti porterebbe sfortuna. Come accade per altre credenze legate alla superstizione, anche questa usanza non sembra avere una sola origine. Anzi, i motivi per cui aprire l’ombrello in casa porterebbe sfortuna vanno ricercati in diversi momenti storici.

Per quanto riguarda i periodi più recenti, aprire un ombrello in casa avrebbe portato alla perdita dei soldi. Infatti, nelle case dei poveri l’ombrello era usato per tappare i buchi del tetto. Aprirlo nella propria casa avrebbe significato comportarsi nello stesso modo. Inoltre, nell’Ottocento venne vietato di aprire gli ombrelli in casa. Ciò si deve al fatto che questi oggetti avevano una punta di metallo e aprendoli si sarebbe potuto ferire qualcuno, anche involontariamente.

Scavando di più nella storia, si ritrovano altre due spiegazioni a questa superstizione. La prima è legata alla morte. Durante il Medioevo, l’ombrello era legato al rito dell’estrema unzione e veniva posto sul capo dei malati da parte dei preti. Aprire ombrelli in casa avrebbe portato quindi lutti in famiglia.

I motivi di questa superstizione possono essere rintracciati addirittura nel periodo romano. Secondo la religione del tempo, aprire un ombrello in casa non avrebbe portato rispetto al Sole. In questo modo si sarebbe portata sfortuna sulla persona che aveva aperto l’ombrello o anche sulla sua famiglia.