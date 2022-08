Trovare la giusta posizione per dormire è particolarmente importante per un sonno sano e rigenerante. In questo articolo vedremo diverse posizioni per dormire e, inoltre, esamineremo alcuni consigli su come scoprire quale sia la posizione migliore per noi.

Trovare la nostra corretta posizione del sonno porta a un buon riposo notturno e quindi a un migliore benessere. La posizione preferita durante il sonno varia in base all’età, al sesso e all’indice di massa corporea (BMI).

Ma anche se dovessimo iniziare a dormire in una determinata posizione, tutti noi cambiamo automaticamente questa posizione più volte inconsciamente durante il sonno. Scendiamo nei dettagli.

Come trovare la migliore posizione per dormire, questo è particolarmente importante per un sonno sano e rigenerante

Secondo uno studio norvegese più della metà degli adulti si addormenta su un fianco.

La posizione supina è la seconda posizione per dormire più popolare, dopo la posizione laterale.

Posizione prona; solo il 7% dorme così, è sicuramente la posizione più impopolare.

Durante la gravidanza è consigliabile non dormire sulla schiena. Questo può avere un effetto negativo sui movimenti e sul battito cardiaco dell’embrione. La posizione migliore per le donne incinte è sul fianco.

Anche utilizzare una determinata erba può aiutarci a dormire meglio.

Consigli per trovare la giusta posizione

Per capire come trovare la migliore posizione per dormire, possiamo seguire i seguenti suggerimenti, ma trovare la posizione migliore per dormire non è sempre facile.

Ci svegliamo regolarmente con dolore alla schiena e al collo o russiamo ogni notte? Questi potrebbero essere indizi che stiamo dormendo nella posizione sbagliata. Provare posizioni diverse può aiutarci.

Innanzitutto il cuscino deve essere corretto: il cuscino non deve essere né troppo alto né troppo basso. Altrimenti, bisognerà fare i conti con il disagio nella zona delle spalle e del collo la mattina successiva.

Questo è dovuto allo spostamento della vertebra cervicale in una posizione errata. Ci sono anche cuscini di diverse forme che si adattano alle diverse posizioni del sonno.

Anche il materasso giusto è importantissimo per un buon sonno. Gli effetti di un buon materasso non sono da sottovalutare: del resto, secondo gli studi, possiamo alleviare il mal di schiena da un lato e avere un effetto positivo sullo stress dall’altro.

Dovremmo provare se un materasso rigido, uno morbido o una soluzione intermedia è adatta a noi.

Inoltre possiamo utilizzare cuscini e piumoni biologici e tessuti di produzione ecologica ed equa. Questi spesso non sono solo più durevoli, ma possono anche garantire una migliore qualità del sonno perché si evitano le sostanze inquinanti.

