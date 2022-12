Come trasformare una semplice torta margherita in un delizioso dolce farcito per Natale

Le festività sono alle porte e si comincia a programmare i menù da servire agli ospiti. Ma se si vuole stupire oltre a primi e secondi gustosi, si deve puntare anche su un dolce strepitoso. Che magari non richieda una preparazione troppo lunga, ma che abbia degli effetti visivi e gustativi senza precedenti. E proprio questa farcitura di una semplice torta margherita potrebbe servire allo scopo. Vediamo nei prossimi paragrafi come fare.

Molto spesso quando si pensa ad un dolce come la torta margherita si pensa al dolce con cui far fare merenda ai bambini. O da offrire alle amiche con il caffè del pomeriggio. Ma se in un modo particolare si trasforma in una delizia anche per i palati più sopraffini e diventa un dolce adatto anche per la cena della vigilia di Natale per stupire gli ospiti. Realizzata con ingredienti semplici e genuini, ecco come trasformare una semplice torta margherita in un dolce per le feste.

Iniziamo con gli ingredienti per la base

Gli ingredienti per realizzare la base sono i soliti, quelli della nonna che ormai ci si tramanda da anni, ovvero:

600 grammi di farina setacciata;

400 grammi di zucchero;

4 uova medie;

2 bustine di lievito per dolci;

250 ml di olio di semi;

250 ml di latte (per chi è intollerante va bene anche quello di mandorle o di riso);

1 bustina di vanillina;

limone grattugiato quanto basta.

Gli ingredienti bisogna lavorarli insieme iniziando da uova e zucchero, aggiungendo poi, i liquidi (olio e latte), poi la farina ed infine lievito, vanillina e limone.

Il composto così ottenuto andrà cotto in forno a 180° per circa 40 minuti e fatto raffreddare in forno mentre si realizza la farcitura.

Il segreto è la farcitura

Per rendere la torta speciale bisogna farcirla con crema e cioccolato ed entrambe vanno realizzare a freddo. Per la crema basta un tuorlo di uovo fresco, 1 panetto di margarina e un etto di zucchero. I 3 ingredienti vanno lavorati fino a quando si ottiene un composto omogeneo e spumoso.

Per la realizzazione del cioccolato serve, invece, un pacco di cacao amaro, zucchero (in questo caso in base al proprio gusto) e latte quanto basta per ottenere una crema non troppo liquida.

Come trasformare una semplice torta margherita in un dolce delizioso

Raffreddata, la base va divisa in 3 dischi che andranno bagnati con liquore per dolci. Su uno dobbiamo disporre la crema fredda, su uno la cioccolata fredda. Il terzo servirà a copertura. A questo punto possiamo decorarla con panna (che a gusto e sentimento può anche essere colorata con coloranti alimentati). E può essere ricoperta con scaglie di cioccolato fondente e diventa un dolce delizioso e spettacolare.