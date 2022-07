Quante volte ci sarà capitato di trovare qualche vecchio mobile in garage o al mercatino dell’usato. Magari un po’ malandato, ma che avrebbe tanto potenziale, se solo sapessimo come rinnovarlo. Forse ci siamo innamorati dei dettagli intarsiati sulle gambe, o delle traverse particolari. Ma poi, guardando il piano, ci siamo resi conto che era completamente irrecuperabile o troppo vecchio.

Eppure, grazie ad un po’ di creatività anche l’oggetto più datato e messo male può avere una seconda vita. L’importante è che la struttura sia ancora salda e il legno non sia attaccato dai tarli del legno. Una rapida occhiata può farci subito individuare i forellini tipici di questi insetti. Una volta scongiurato questo problema, basta rimboccarsi le maniche e volare di fantasia.

Come trasformare un vecchio tavolo in legno rovinato e renderlo moderno per arredare casa e giardino

Rinnovare mobili in legno o crearne di nuovi con legno riutilizzato non è difficile come sembra. Possiamo addirittura realizzare nuove strutture come delle sedie completamente da zero. Oppure trasformare vecchi tavolini anche solo scartavetrandoli e facendoli tornare all’antico splendore. Ma perché non rendere un tavolino più moderno e sofisticato creando un bellissimo mosaico? Così possiamo utilizzarlo per arredare alla perfezione salotto, camera da letto o posizionarlo in giardino. Sarà una vera soddisfazione sorseggiare il caffè sul tavolino che abbiamo realizzato con le nostre mani.

Cosa serve per il progetto del tavolo mosaico

Basterà scegliere delle mattonelle che più ci piacciono o utilizzare degli scarti rimasti dalla pavimentazione. Occorreranno un martello, possibilmente in gomma, l’adesivo per mattonelle, un fissativo, dello stucco, una spatola e dei bastoncini di legno. Prima di tutto, il tavolino andrà pulito e scartavetrato sul piano dove realizzeremo il mosaico. Stendiamo il fissativo, anche detto primer, utilizzando un pennello e lasciamo asciugare. Ora prendiamo le piastrelle, avvolgiamole in un canovaccio e rompiamole con il martello. Se qualche pezzetto è troppo affilato, serviamoci della tenaglia per smussare gli angoli.

Stendiamo l’adesivo per le mattonelle e procediamo con la disposizione dei pezzi. Facciamoci un’idea della composizione da realizzare oppure disponiamoli alla rinfusa, come preferiamo. Alterniamo pezzi più grandi e più piccoli, creando un mosaico fai da te personalizzato. Utilizziamo i bastoncini di legno per creare delle fughe e non rischiare di ammassare troppo i vari pezzetti di mattonelle. Premiamo bene per far aderire i pezzetti e poi passiamo lo stucco per riempire le fughe. Passiamo infine un panno umido per rimuovere lo stucco dallo smalto e una volta asciutto è pronto.

Quindi, ecco come trasformare un vecchio tavolo in legno rovinato utilizzando altri scarti che avremmo buttato. Il legno è così versatile che possiamo riutilizzarlo in tantissimi modi diversi. Basta procurarsi qualche listello, o degli interi bancali, per creare nuovi oggetti di design per la casa.

