Uno dei problemi che può presentarsi quando si cambia telefono cellulare è la necessità di recuperare le chat WhatsApp. Se si rimane sullo stesso sistema operativo, è tutto molto semplice. Basterà installare l’applicazione sul nuovo telefono e in automatico questo riconoscerà il backup effettuato sul cloud (Google Drive o iCloud) ripristinando tutte le chat comprese di foto e video.

Discorso diverso quando invece decidiamo di ‘traslocare’ da Android a iOS o viceversa. I due sistemi, infatti, non sono pienamente compatibili tra loro e WhatsApp, a differenza di Telegram, non possiede un sistema in cloud di archiviazione. Quindi non è possibile trasferire naturalmente le chat. Bisogna allora ricorrere a qualche metodo esterno: ma non serve disperare, si tratta di trucchi alla portata anche dei meno ‘smanettoni’.

Come trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone e viceversa

Per chi possiede uno smartphone Android e vuole passare ad iOS, esiste un’applicazione molto semplice da utilizzare. Si chiama Move to iOS, è realizzata proprio da Apple ed è scaricabile gratuitamente dal Play Store. Una volta installata, si potranno scegliere i dati da trasferire. In questo modo l’iPhone nuovo su cui si vogliono trasferire le chat rileverà il trasferimento in corso e, tramite Wi-Fi, riceverà in poco tempo tutti i dati delle chat presenti sul dispositivo Android. Dopo pochi minuti, sarà tutto pronto all’uso.

Un altro metodo efficace è utilizzare l’applicazione per computer MobileTrans. Si tratta di un programma compatibile con le app di messaggistica più diffuse – quindi non solo WhatsApp ma anche Viber o WeChat. Basta installarlo sul PC Windows o Mac che si vuole utilizzare per il trasferimento e seguire le istruzioni a schermo. C’è proprio l’opzione ‘WhatsApp Transfer’: sono sufficienti pochi click.

Un po’ più macchinoso è invece il trasferimento da iPhone ad Android. Lo strumento più comodo da utilizzare è WazzupMigrator, un’app tramite la quale si può eseguire l’operazione in pochi click. WazzupMigrator ha qualche limitazione nella sua versione gratuita: non si potranno trasferire i media presenti nelle chat e ogni conversazione sarà marchiata con la parola LITE. Per attivare la versione completa, bastano pochi euro. In tal modo sarà rimosso ogni blocco e si potrà eseguire il trasferimento completo di tutte le chat.