Telegram è migliore rispetto a WhatsApp? Quale app di messaggistica istantanea funziona meglio? Telegram ha funzioni aggiuntive maggiori rispetto WhatsApp? Prima di rispondere a tali domande occorre conoscere bene il modo di funzionare del social made in Russia. Soprattutto le due per cui è possibile affermare con certezza che sia meglio di quello made in America: i canali e i bot.

Perché Telegram è meglio di WhatsApp?

Dalla lettura di questo articolo sarà chiaro a cosa servono le magnifiche due funzioni e di come, dal confronto tra le due piattaforme, Telegram è in posizione di vantaggio.

I canali di Telegram, Whatsapp non li prevede

La vera peculiarità di Telegram sono i suoi canali, un vero strumento ricco di tante funzioni. Tramite i canali è possibile accedere ai contenuti infiniti offerti dalla piattaforma. Questo fa la vera differenza da un semplice sistema di messaggistica istantanea, trasformando Telegram in un mondo a circuito aperto.

La ricchezza e la varietà dei canali di Telegram sono incredibili, elevando il social in un universo dove esplorare ogni tipologia di informazione e news. Dal cinema, allo sport, alle serie televisive, alla musica, e chi più ne ha, ne metta. Con l’esistenza dei canali il palcoscenico di Telegram è, in effetti, un vero super network, distanziandosi quindi parecchi punti in avanti nei confronti di WhatsApp.

Telegram offre anche la possibilità di attivare canali per le discussioni. Si tratta di funzionalità parecchio diverse dai gruppi di WhatsApp, avendo la possibilità di inviare le più svariate notifiche, anche dai gestori di siti web. Il vantaggio è poter inserire un altro numero telefonico, consentendo anche l’uso di due, cosa che ora il gioiello di Zuckerberg non prevede.

I BOT presenti in Telegram

Pur non essendo alla portata di tutti, i BOT contribuiscono a rendere migliore Telegram rispetto a Whatsapp. Il motivo è spesso spiegato. I BOT possono essere creati tramite semplicissimi strumenti, utilizzabili anche da chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Programmare un BOT permette di avere accesso a diverse funzionalità. Si parte da un interazione complessa con i contatti, fino a sperimentare un panorama infinito di giochi, potendo contare anche sull’assistenza attraverso le chat dedicate.

Una volta apprese i modi di utilizzo dei BOT e dei canali, è possibile muoversi all’interno di Telegram a trecentosessanta gradi, cosa che Whatsapp non consente. Che cosa è possibile fare? Per prima cosa utilizzare i BOT che rendono visibili migliaia di film tramite l’app di Telegram. Ci sono anche tanti altri contenuti che Whatsapp non potrà mai garantire, essendo di proprietà del maggiore colosso dei social, Facebook.

Altro? Interagire tramite i canali di design, molto curati e contemporanei, presenti in Telegram: inviare video e contenuti di svariata natura è qualcosa di sorprendente e attuale.

Provare per credere!