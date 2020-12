Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Alzarsi dal letto e uscire dal tepore delle coperte forse non è proprio la cosa che amiamo di più. Chi punta la sveglia alle 6 del mattino, in particolare, spesso fa fatica ad iniziare la giornata con il piede giusto. Il pensiero di dormire un’ora aggiuntiva, in questi casi, ci accarezza durante una giornata che vorremmo passasse presto per tornare nuovamente nelle braccia di Morfeo. Però quando la sveglia suona, il dovere chiama e non possiamo sottrarci ai nostri impegni quotidiani. È proprio di una sveglia che vogliamo parlare oggi. Perché ovviamente anche le sveglie non sono tutte uguali. Ce ne sono di più fastidiose e altre più piacevoli. E poi c’è il toccasana con cui svegliarsi senza essere nervosi: la sveglia luminosa.

Un’alba dentro la camera da letto

Questa sveglia, al contrario del tradizionale drin drin, regala una sensazione di riposo e di benessere a chi la usa. Il potere di questo dispositivo è quello di riprodurre nell’ambiente in cui si dorme le prime luci del mattino. E quando ci si sveglia con l’alba in camera il senso di stress e di irritazione si riduce sensibilmente. Il vantaggio per il beneficiario è poi quello di regolare la luce naturale della sveglia, scegliendo tra diversi livelli di luminosità. Per chi vuole, inoltre, è possibile modificare il colore sulla base delle proprie preferenze.

Suoni naturali che stimolano il cervello

La maggior parte di questi tipi di sveglie in commercio consentono anche di attivare melodie naturali che ci rendono di buon umore. Così, ci si può alzare gradualmente senza risvegli bruschi grazie al suono del mare o al cinguettio degli uccelli. Di più, queste sveglie conservano le funzioni classiche delle vecchie sveglie come la radio incorporata per ascoltare il primo notiziario. Questo toccasana con cui svegliarsi senza essere nervosi si trova a poche decine di euro. Con l’arrivo del Natale questa sveglia può rivelarsi anche un’ottima idea regalo per chi ha un amico dormiglione a cui non si sa cosa donare.