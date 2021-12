Un grande classico della cucina italiana amato da grandi e piccini, il sugo. Che sia semplice o un più complesso ragù poco importa, le sue macchie sembrerebbero davvero difficili da mandare via.

Macchiarsi in cucina è quasi inevitabile, infatti, non bastano tutte le accortezze del Mondo, ci sarà sempre quella macchiolina che a fine pasto caratterizzerà i nostri indumenti o le tovaglie della nostra cucina.

Il cibo infatti è una delle cause principali di macchie, alcune semplici da eliminare altre come nel caso del sugo abbastanza ostili.

Per eliminare totalmente le macchie di sugo e gli annessi aloni è indispensabile agire quanto prima possibile. Tempestività è la parola d’ordine per evitare che le macchie impregnino i tessuti, rovinandoli.

È inoltre indispensabile eliminare immediatamente l’eccesso di liquido, con l’aiuto di una carta assorbente. Avendo cura di asportare l’agente macchiante senza ampliare la macchia.

Come togliere velocemente senza bicarbonato le macchie di sugo da tovaglie, camicie e panni bianchi con 1 solo ed efficacissimo prodotto

I rimedi della nonna per eliminare le macchie di sugo sono tanti, uno tra questi è il bicarbonato di sodio. Tuttavia con questo metodo, il risultato che si ottiene non è sempre quello sperato. Infatti capita spesso che dopo il lavaggio la macchia sia ancora presente.

Come eliminare le macchie

Per eliminare con successo le macchie di sugo ed avere sempre i capi puliti e liberi da aloni, basterà utilizzare un prodotto ancora molto sottovalutato che è lo smacchiatore a base di ossigeno. Questo prodotto è facilmente acquistabile al supermercato e lo si può trovare in diverse formulazioni in gel o in spray. Basterà applicarlo sulla macchia e lasciarlo agire per 15 minuti. Mettere poi i capi in lavatrice con impostazione lavaggio sintetico a 40-60 gradi. Aggiungere poi il detersivo in polvere e procedere all’intero ciclo di lavaggio. Il risultato sarà eccellente, infatti, le macchie spariranno in un baleno.

Un altro rimedio che sembrerebbe molto efficace e sicuramente alla portata di tutti, in quanto tutti lo abbiamo in casa, è l’uso del detersivo per i piatti. Meglio ancora se diluito con acqua.

Se la macchia persistesse potremmo aggiungere un goccio di aceto bianco.

Oltre al problema delle macchie in questo periodo dell’anno, un altro fastidio potrebbe riguardare l’asciugatura del bucato. Per ovviare ecco alcuni trucchetti per asciugare velocemente il bucato bagnato in casa ed evitare puzza di umido e muffa anche senza l’asciugatrice o il termosifone.

Dunque ecco come togliere velocemente senza bicarbonato le macchie di sugo da tovaglie, camicie e panni bianchi con 1 solo ed efficacissimo prodotto.

Trucchi salva capi

Il consiglio con il quale vogliamo chiudere questo breve articolo è quello di eliminare le macchie sempre agendo sui capi a rovescio. In modo da evitare di rovinare il tessuto.